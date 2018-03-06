В Генштабе допускают, что АТО может продолжаться и во время операции Объединенных сил

В Генштабе подчеркивают, что АТО завершится тогда, когда последний участник НВФ будет задержан и доставлен в правоохранительные органы Украины.

Антитеррористическая операция (АТО) может продолжаться и во время операции Объединенных сил - эти меры не взаимоисключающие. Об этом заявил офицер управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Юрий Бобров.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве. «Нужно разделять понятие АТО - она предусмотрена законом о борьбе с терроризмом и объявляется решением руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Такая операция была объявлена в 2014 году - она продолжается, и независимо от выполнения норм этого закона (о реинтеграции Донбасса - УНИАН) решение о продолжении или прекращении проведения этой операции будет приниматься руководителем Антитеррористического центра при СБУ», - отметил Бобров.

«Конечно, для выполнения требований закона, командующий Объединенными силами и объединенный оперативный штаб будут иметь право и будут привлекать в том числе и работников СБУ для выполнения соответствующих задач по отпору вооруженной агрессии РФ и освобождению оккупированных территорий. Нужно разделять вопросы АТО и вопросы, определенные законом об отпоре вооруженной агрессии», - добавил офицер Генштаба.

При этом он добавил, что операция Объединенных сил начнется с введения соответствующего указа президента Украины

«Не отождествляйте АТО с операцией Объединенных сил - это совсем разные вещи. Одно не исключает другого. Я убежден, что АТО продолжится независимо от того, когда начнется, или когда завершится операция Объединенных сил», - сказал Бобров.

По его словам, АТО завершится, когда последний участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе, последний террорист будет задержан и доставлен в правоохранительные органы Украины.