Опубликованы фото оккупированной Горловки: пустующая ж/д станция и обновленный "позолотой" Ленин

На фото видна пустующая станция "Никитовка", местный рынок и золотой Ленин.

В оккупированной Горловке железнодорожная станция "Никитовка" и местный рынок продолжают пустовать.

Как выглядит в феврале этот многолюдный в довоенный период район, в соцсети показал горловчанин Михаил Светлов, передают "Донецкие новости".

Читайте такжеОккупанты в районе Горловки продолжают хаотично применять артиллерию (видео)На рынке открыты единичные точки, торгующие самым необходимым и самым дешевым. Покупателей тоже по пальцам руки сосчитать. С 2014 года стоят полуразрушенными отдельные здания станции. Зато памятник Ленину – обновлен "позолотой".

Отмечается, что до войны Никитовский рынок был одним из самых крупных в Горловке, он тянулся до самого железнодорожного вокзала. Часть, примыкающая к вокзалу, была самой востребованной – здесь торговали жители окрестных сел.

Ранее журналист Денис Казанский показал, в каком плачевном состоянии на сегодняшний день находится Донецкий железнодорожный вокзал.