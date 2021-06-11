Бесконечный Казахстан. В поисках кумыса и приключений

Экспедиция в Казахстан – это приключение не для слабых духом, телом и желудком. В Казахстане – огромные расстояния, огромных размеров достопримечательности и порции местных блюд. Казахстан – это причудливая смесь современного европейского сервиса с экзотикой третьего мира, первозданная природа исполинских масштабов и крайне приятные украинскому кошельку цены.

Мы уже успели сказать об огромных расстояниях в Казахстане? Да, они действительно велики. ОЧЕНЬ велики. Иногда УНИАН приходилось провести в дороге по 6 часов, чтобы полюбоваться какой-нибудь достопримечательностью в течение 30 минут и продолжить многочасовой путь. Мы уже намекнули на то, что для исследования Казахстана вам понадобиться минимально хорошая физическая форма? Да, чтобы любоваться завораживающей красотой 9-й по площади страны мира, нужно будет много ходить по горным тропинкам вверх и вниз, взбираться на песчаные барханы и карабкаться на скалы – при том, что ваша отправная точка, куда вас довезет транспортное средство, может быть на высоте 1-2 километра над уровнем моря – и любые физические усилия в условиях разреженного воздуха будут приводить к дикой одышке. Мы упоминали о своеобразной экзотике, характерной для стран третьего мира? Да, порой, чтобы провести несколько часов на прекрасном горном озере, вам придется сутки прожить без связи с миром – без мобильной сети, без интернета, без смс и без регистрации…

…Но, поверьте – все, что вы увидите, попробуете и почувствуете, будет того стоить на все 200 процентов!

Вы, правда, себе пока не представляете поистине бесконечный Казахстан. Но мы вам покажем его часть. Очень маленькую, но бесконечно большую часть.

Город яблок

…Выходя из аэропорта Алматы в свежее казахстанское (не казахское, правильно – казахстанское, мы к этому еще вернемся) утро, первым делом я, конечно, намеревался испить кумыса. Разумеется, все казахстанцы по утрам вместо кофе пьют именно кумыс – по крайней мере, об этом говорят примитивные стереотипы любителя путешествий, который ни разу еще не наведывался в Казахстан, - кисломолочный слабоалкогольный продукт из молока местных кобыл, содержание алкоголя в котором примерно соответствует сухому белому вину.

Однако группу туристов из Украины встречал в предрассветной мгле столик с бутылками местного игристого. Смирившись, что кумыса вместо кофе не будет, мы взялись за белое игристое вино казахстанского производства, оказавшееся сладким настолько, будто неразбавленный карпатский мед.

- Скажите, а когда уже будет кумыс? – поинтересовался я у радушных хозяев.

- Жакында, - ответил мне, вежливо улыбаясь, работник туристической стойки в аэропорту Алматы. – Может, вы пока себе бесплатную сим-карту для мобильной связи возьмете?

«Жакында, так жакында», - подумал я, и взял в руки бесплатный «пакет туриста», разработанный туристским информационным центром Visit Almaty специально для иностранных гостей, который при выходе из аэропорта раздают всем желающим. В него входит: сим-карта местного оператора связи, карта местности и справочник достопримечательностей Алматинской области. Стартовый пакет мобильной связи пригодится на случай, если понадобиться вызвать помощь (например, медицинскую). Для разговоров и скоростного интернета (3G или 4G/LTE) свой аккаунт придется пополнить – правда, тарифы вполне комфортны, за 3 американских доллара получаешь от 6 до 12 гигабайт трафика (в зависимости от выбранного пакета услуг), и айбокс для пополнения мобильного счета стоит тут же, у стойки.

Пока мои спутники кормили айбокс и счета мобильного оператора, я, в предвкушении кумыса, прогулялся перед зданием небольшого и уютного аэровокзала. В глаза бросилась хирургическая чистота асфальта. В Казахстане вообще очень чисто, чему, как выяснилось в последствии, способствуют внушительные штрафы за брошенный на тротуар окурок или фантик – от 40 долларов, и обилие видеокамер в городах, которые позволяют полиции идентифицировать и находить нарушителей.

Наконец, мы погрузились в автобус и направились в отель с неожиданным названием «Казахстан», чтобы бросить там свои вещи. После чего, как предполагалось, мы должны были, наконец, отведать настоящий кумыс.

Гостиница «Казахстан», ставшая первым сейсмоустойчивым многоэтажным зданием в бывшей столице Казахстана – Алматы, оказалась, несмотря на советскую школу нейминга, вполне уютным отелем с потрясающими видами из окон каждого номера – на город и окружающие его горы. Оставив чемоданы и отведав подарочных фруктов, которые персонал услужливо запаковал в пленку и поместил на столик в номере, я спустился в лобби, предвкушая прогулку по городу за кумысом.

Гид Айдын уже поджидал нас у входа в «Казахстан».

- Ну, что, пойдем за кумысом? – бодро спросил у него я.

- Жакында, - согласился Айдын. – Но сначала заедем на Медеу.

Решив, что на этом (этой?) Медеу наверняка найдется кумыс, я спорить не стал, и послушно забрался в автобус, попутно слушая рассказ о том, что город Алматы, в котором проживают около 2 миллионов жителей, расположен на высоте около километра над уровнем моря в сейсмически активной зоне, и окружающие его горы (система Северный Тянь-Шань) интенсивно растут, добавляя до 5 сантиметров в год.

Моему разочарованию не было предела, когда выяснилось, что Медеу – это высокогорный ледовой стадион.

- Его построили для проведения различных чемпионатов, потому что здесь, в Казахстане – самый скользкий в мире лед, - вещал Айдын. – Из-за сочетания атмосферного давления – каток находится на высоте 1691 метр над уровнем моря, влажности, минерального состава воды – он идеально подходит для конькобежного спорта, на Медеу установили более 200 различных рекордов, и многие спортсмены, показавшие здесь мощные результаты, на других мировых аренах потом не могли их повторить.

Я не успел спросить на счет кумыса с самым скользким в мире льдом, как нам пришлось подниматься куда-то в облака по бесконечной лестнице – подножие которой располагается на 1733 метрах над уровнем моря, а верхняя точка заканчивается после 842 ступенек. Где-то на второй сотне ступеней нас внезапно накрыл град, размером с горошину.

- У нас часто меняется погода, - отметил Айдын, издевательски бодро маршируя по вверх по этому адскому аттракциону. Я впервые порадовался, что еще не успел опробовать кумыс.

…После мучительного подъема я, с трудом восстанавливая дыхание и сердцебиение, впервые осознал, что, пожалуй, мне понадобиться еще один небольшой отпуск – после путешествия по Казахстану.

Между тем, град закончился, сопутствовавший ему туман рассеялся, и окружающие горы кокетливо показали нам свою суровую красоту.

Близилось время обеда, однако, путь к нему оказался непростым. Чтобы не спускаться по «Лестнице Здоровья» все эти сотни ступеней вниз, нам предложили прокатиться до парковки, где поджидал уютный автобус, на зиплайне. В Казахстане так принято – сначала туриста заставляют умереть на бесконечной лестнице, а затем, если он каким-то образом выжил, бросают с горы вниз.

После захватывающего дух спуска нам пообещали обед, и мы, потирая руки, твердо настроились на кумыс. Тем более, что название ресторана, где нам предстояло трапезничать, было многообещающим – «ЖПЛ».

Эта аббревиатура, как выяснилось, означала «Жан-Плов Лангман», из названия понятно, на чем специализируется заведение. Впрочем, помимо многочисленных сортов необычно вкусного плова, нам подали целую гору конины, чебуреков, мантов и каких-то интересных местных закусок. Я хотел было спросить о кумысе, но официант сразу предупредила: «Алкоголя в меню у нас нет».

- Что же у вас можно выпить? – сокрушенно вздохнув, поинтересовался я.

- Бульон с айраном! – бодро порекомендовала женщина.

Пришлось согласиться на бульон. Оказалось, для его приготовления лошадиное мясо варят в воде несколько часов, а затем подают с восточным кефиром – айраном, который следует добавить в бульон перед употреблением.

Пока я уныло рассматривал гигантскую пиалу с бульоном, официантка решила меня приободрить:

- Бульон на конине обладает невероятным согревающим эффектом и лечит простуду. Мы используем его, как противовирусное средство! Наверное, из-за того, что в Казахстане все любят бульон, у нас очень низкая заболеваемость коронавирусом, - поведала мне она.

Я задумался о том, что украинскому Минздраву этот рецепт мог бы здорово помочь нарастить темпы вакцинации, если б бульон можно было вводить внутривенно, и попробовал продукт. Он оказался потрясающим! И, самое забавное – выпив полную тарелку-пиалу, я, действительно, ощутил прилив тепла в голове, на лице и ушах.

Осознав по итогам первого обеда, что из Казахстана мы прилетим домой более толстыми, чем улетали, мы решили прогуляться по городу – тем более, что со следующего дня нам предстоял жесткий (судя по расписанию) экспедиционный тур.

Город Алматы – это огромный парк или сад, пожалуй, мне не доводилось посещать более зеленые мегаполисы нигде в мире. Кстати, его название переводиться с казахского как «Яблочный город» - из-за того, что в местности, где он построен, росло (и растет) множество естественных яблоневых рощ. А вот русский вариант произношения и написания названия города – Алма-Ата – как и многое, что являет Россия миру, - бред: означает в переводе, буквально – «яблочный дедушка».

Кстати, одна из центральных улиц города носит имя Тараса Шевченко. Жители Казахстана уважают нашего выдающегося соотечественника, который провел изрядную часть жизни в этой стране в ссылке.

Какой-нибудь древней застройкой или замысловатой архитектурой Алматы, может, и не порадует, но, прогуливаясь в океане зелени, любуясь многочисленными фонтанами и слушая пение птиц, невольно проникаешься расслабленным, неспешным ритмом жизни этого города-сада, где не так много машин, а пешеходы останавливаются, чтобы покормить голубей.

Впрочем, любопытные образчики архитектуры тоже есть – например, резной деревянный православный храм – Вознесенский собор. Он построен в 19 веке без единого гвоздя!

А еще на улицах Алматы бесплатно раздают породистых котов с родословной – гуляя, мы встретили девушек, которые искали доброго нового хозяина для котенка-мейнкуна.

В общем, нагулявшись вдоволь, мы пришли к выводу, что в Алматы – комфортно жить. Цены в заведениях существенно ниже, чем, например, в Киеве, из крана в ванной течет питьевая минеральная вода (город питают горные ледники и озера), вместо привычной украинской хлорки непонятного цвета, воздух очень чистый, а жители – приветливые, прекрасно общаются на русском (он здесь – второй государственный), и, кстати, в разговоре всегда говорят «в Украине». Видимо, не даром Тарас Григорьевич тут столько времени провел.

Ночная жизнь в городе тоже бурлит – радуют прекрасные ночные клубы и бары, в один из которых, в особняке бывшего посольства Узбекистана, зашли и мы.

…Увы, кумыса там не наливали.

Бесконечность. Начало

На следующее утро мы, наконец, начали погружение в страну за пределами алматинской городской черты. Прекрасного качества шоссе простиралось в живописной местности – на горизонте величаво виднелись нежные шапки высоченных гор, а сам путь пролегал в настоящем океане красного цвета – в степи как раз расцвел дикий мак. Это было очень красиво, но и несколько неудобно – девчонки-участницы нашего тура то и дело умоляли водителя остановиться, чтобы попозировать в цветах для своих Инстаграмов.

Между делом, мы заехали в музейный комплекс-заповедник, специализирующийся на изучении и охране местных курганов – древних захоронениях славных предков нынешних казахстанцев. Тут можно было познакомиться с артефактами, найденными в курганах, и даже лицезреть копию «Золотого человека» - одну из величайших археологических находок второй половины прошлого века, хорошо собравшегося доисторического аристократа в полном золотом обмундировании.

Порадовало, что некоторые экспонаты в музее можно трогать руками, а на курганы разрешается взбираться. Несколько озадачило стадо коров, выпасающихся посреди заповедной зоны.

- Они выполняют у нас функцию газонокосильщиков, - смеясь, рассказал археолог. – Иначе, здесь все бы заросло травой, и курганы было бы тяжелее исследовать.

О наличии кумыса в музее интересоваться было как-то неудобно, поэтому, мы засобирались в автобус.

- Жакында выпьем, - пообещал Айдын.

…Наше масштабное знакомство с Казахстаном началось с винодельни. Это несколько озадачивает, учитывая, что большинство казахстанцев – мусульмане. Однако, если принять во внимание, что среди условно-мусульманских стран Казахстан – самое либеральное и абсолютно светское государство, а также иметь в виду, что идеальная для виноградников почва расположена здесь на крайне подходящей для виноделия 43 параллели и что сами виноградники произрастают на высоте в 1 километр над уровнем моря (а это, в условиях местного климата, губительно для главного врага винограда – филоксеры), то ситуация проясняется.

Мы выслушали увлекательную лекцию о виноделии на хозяйстве Arba Wine, после чего погрузились в дегустацию местных прекрасных вин – прямо из бочек.

Затем нас провели к виноградникам, где гостей поджидали ломившиеся от яств столы и еще больше вина. После нескольких бокалов местной продукции, казахи начали петь свои народные песни. Затем, внезапно, перешли на украинские – чтоб у гостей появилась возможность подпевать. Исполнив с ними «Ніч яка місячна…» я в полной мере осознал, что значит выражение «братский народ».

Единственное, что удручало меня в этом винно-гостеприимном раю, так это то обстоятельство, что кумыс на винодельне, даже казахской, не производят.

…Загрузив наш автобус ящиками вина, мы направились на славящееся своей красотой горное озеро Иссык. Говорят, Иссык (кстати, в переводе на русский – «вход», «дверь») особенно прекрасен днем, когда его минерализированная вода в лучах солнца приобретает какой-то особый, магический цвет. Мы слишком задержались на винном производстве, и прибыл к этим особенным водам уже, когда солнце спряталось за вершины окружавших озеро могучих гор.

Тем не менее, озеро оказалось потрясающе красивым, холодным и спокойным. Глядя на безмятежную гладь иссыкских вод, можно было бы медитировать часами, но водоем пользуется популярностью у многочисленных жителей окрестных населенных пунктов, которые приезжают сюда отдохнуть. Прознав, что мы прибыли из Украины, они не давали нам покоя, уговаривая то съесть шашлык, то распить чай, то раскурить кальян.

Вообще, гостеприимство в Казахстане – это особая черта, возведенная в ранг культа. Наверное, именно поэтому в стране мирно уживаются более 120 различных народов и национальностей (именно по этой причине называть всех подряд жителей Казахстана «казахами» - неправильно, казахи – лишь один из этносов этой великой страны), в частности, около миллиона этнических украинцев. Если верить официально признаваемым легендам, гостеприимство как «закон степи» в свое время внедрил Чингисхан: смерть грозила тем кочевникам, которые отказывались предоставить пищу, воду и кров любому посетившему их путнику. В этом плане Великий Хан был молодцом, заложив мощный фундамент для расцвета казахстанского туризма в будущем.

Добавим, что гостеприимство местных жителей, встречавшихся на протяжении всего нашего пути, было перманентным, и проявлялось даже в необычных мелочах: одному из моих украинских спутников, например, незнакомец оплатил пользование платной уборной со словами: «вы же гости, вам платить не положено».

Планета Казахстан

Рано по утру нас уже поджидали могучие, отлифтованные для поездок по бездорожью джипы. Пилоты этих масл-каров снисходительно наблюдали за тем, как сонные пассажиры из Украины загружают внедорожники ящиками местного вина (которым нас щедро снабдили на вчерашней винодельне).

В лучиках восходящего солнышка мы стартовали из Алматы и направились в бесконечность по современному Великому Шелковому Пути (значительная часть которого проходит через Казахстан, полностью пересекая страну). Правда, превосходный асфальт окруженной красной от цветущих маков степью автострады сопровождал нас недолго: вскоре мы свернули на менее пафосные региональные дороги.

По пути нам попалась деревня, где ворота во дворы, а также двери в домах и ворота в гаражах были, в большинстве своем, открыты.

- Это уйгуры, - с шипением и треском раздался в утренней тишине, сопровождаемой равномерным гулом мощного мотора нашего автомобиля, громкий и необычайно бодрый голос нашего гида Айдына, усиленный динамиком рации. – Они верят, что, если не закрывать двери, добро придет в дом.

Уйгуры – народ, некогда населявший значительную часть современного Китая. Их традиционная религия – ислам, и они отчаянно не хотели ассимилироваться, за что столетиями подвергались преследованиям в Поднебесной. В позапрошлом веке часть уйгуров решила покинуть родину и перебраться в более комфортную среду – в Русской империи им предоставили для жизни клочок земли в Казахстане.

…Дорога становилась все извилистей, а пейзаж за окном машины – все пустынней. Наконец, мы прибыли в Чарынский нацпарк – чтобы лицезреть одно из природных чудес света, Чарынский каньон.

Местные горделиво именуют его «маленьким Большим Каньоном», намекая на схожесть локации с американским собратом. С одной стороны, схожесть сложных причудливых каменных формаций (часть из них – базальтовые, вулканического происхождения), действительно, есть. С другой – масштабы, конечно, несравнимы.

Зато у Чарынского каньона есть весьма любопытная, как для каньонов, особенность – он – сухой. Река, прорезавшая его в камне, протекала 30 миллионов лет назад, и, за прошедшие века, испарилась.

В каньоне здорово прогуляться: тихо и уютно, слышно шелест ветра, а местами установлены лавочки – чтоб с комфортом устроить привал.

Мы же со спутниками прошли пару километров до бурной горной речушки, пересекающей каньон, и устроили себе обед в живописном оазисе посреди каменной пустыни.

…Это был уже – страшно подумать – третий день в Казахстане без капли кумыса во рту. Но нам в этот день предстоял еще долгий путь, поэтому, устраивать поиски лошадиного алкоголя в Чарынском нацпарке времени не было. Пришлось довольствоваться, как и раньше, вином.

Жизнь без связи

Наш дальнейший путь пролегал по невероятно живописным краям. Нас сопровождали пастухи неисчислимых отар овец – верхом на лошадях и мотоциклах, огромные беркуты и орлы хищно заглядывали в наши окна, стремительно пролетая мимо, свежий горный воздух насыщал наши тела кислородом, а мы понемногу добавляли в этот райский коктейль из крышесносных видов и захватывающих впечатлений чилийское вино (запасы казахстанского к тому времени исчерпались, а в местных придорожных ларьках и на заправках продукция Нового Света заметно выделяется не только ассортиментом, но и крайне выгодной – по сравнению с Украиной – ценой). Преодолевая на автомобилях вброд рек, пересекая леса и взбираясь на холмы, мы пришли к выводу, что Казахстан (и Алматинская область в частности, ведь за все эти дни мы так и не покинули пределы ее гигантской территории) – такая особенная страна, где как бы вся планета и со всеми ее климатическими поясами и типами рельефа собрана в миниатюре, как будто на макете.

Между делом, мы заехали на одно из самых молодых озер мира – Каинды, которое образовалось всего 110 лет назад вследствие масштабного оползня, перегородившего русло горной речки. В результате, река постепенно затопила часть леса, из-за высокой минерализации воды деревья окаменели, и в настоящее время их торчащие из воды стволы завораживают взгляд причудливым сочетанием жизни и смерти, отражающейся в безмятежных водах Каинды.

Намочив ноги в сверхминеральной воде озера, мы вновь отправились в путь. И, в конце концов, добрались до какого-то совершенно волшебного места, с видом на горы, бесконечную долину и потрясающе живописный разлив реки. Здесь, в лучах заходящего солнца, было решено устроить фотосессию. Пьянящая красота окружающего мира настолько вдохновила одну из наших спутниц, что она даже решилась попозировать топлесс.

Казахстан раздевает.

…Наконец, после всех многочисленных остановок и красот, мы прибыли в национальный парк Кольсай. Жить здесь можно было в юртах либо деревянных домиках – и мы выбрали последнее, только по той причине, что домики были расположены ближе к берегу озера, которое и превращает нацпарк в настоящую жемчужину Алматинского региона.

Уже темнело, поэтому, быстро бросив вещи в нашем домике, мы бросились на ужин, не пытаясь особо рассмотреть что-либо красивое в сгущающихся сумерках.

Правда, по выходу из ресторана мы внезапно обнаружили, что над нами – бездонное звездное небо, освещающее (в условиях минимума электрического освещения вокруг) местность призрачным серебристым светом. Кто-то развел костер на лужайке, а наш бессменный гид Айдын, примостившись на лавочке, затянул казахские народные песни под аккомпанемент домбры.

Это было почти идеально, но в голове навязчивым червячком поселилась тревожная мысль: мы уже 12 часов жили без интернета, а в данной местности вообще отсутствовала какая-либо связь, включая старый добрый голос по мобильному. Ничего! Никаких намеков на вай-фай! Только лес, шум горной реки где-то сбоку, потрескивание костра и домбра!

Правда, здесь, в ресторане, где мы ужинали, кумыс в наличии был – но руководитель нашего похода, казахская девушка по имени Шолпан, категорически запретила персоналу его наливать нам.

- Жакында попробуете кумыс, - не предполагающим возражений тоном безапелляционно заявила она. – Пока вина давайте выпьем.

Ощущая острую нехватку интернета и подозрительный кумысный заговор, я занервничал и пропустил момент, когда мои спутники начали разбирать комнаты в нашем, «украинском», домике. В итоге, мне досталась комната на двоих с Айдыном, и у нас на ночь состоялся занимательный разговор, из которого я узнал, что у украинцев и казахов – много общего. Но и много отличий, например – в вопросе терморегуляции. Пока я задыхался от жары в щедро натопленном домике, Айдын лег спать в одежде, надев поверх штанов и свитера халат с шапкой, и укутался в одеяло со словами: «холодно ночью».

…А вот утром нас поджидал восторг такого масштаба, что дух перехватило прямо на пороге нашей обители! Покрытые густыми хвойными лесами горы окружали нас, завораживая заснеженными шапками, солнце восходило в ярко-голубом небе посреди белоснежных облачков, а внизу раскинулось живописное озеро, отражающие окрестности на своей водной глади, будто зеркало!

На берегу потрясающего Кольсая можно было взять лодочку или катамаран для водной прогулки, чем мы с товарищами и воспользовались, расслабленно дрейфуя по озеру и наслаждаясь солнышком и свежим воздухом. Однако, часть нашей команды решили прогуляться вокруг Кольсая пешком – визуально озеро не казалось таким уж необъятным.

Спустя час, нежась посреди озера, мы с коллегами услышали крики о помощи с берега, противоположного нашей точки старта. Мы надавили на педали катамарана и вскоре приблизились к группе изможденных страдальцев, взывавших о помощи. То были наши спутники, решившиеся на прогулку.

- Заберите нас отсюда! – наперебой умоляли они, пока сопровождавший их в прогулке Айдын невозмутимо, но сочувственно улыбался. – Это озеро бесконечное, тут жарко, мы босиком переходили реку, - причитали девчонки, только что бодро пробежавшие полтора километра по узким извилистым горным тропам.

Одну мы, таки, забрали, - в нашем катамаранчике оставалось место только для одного пассажира, - и вернули к берегу возле гостиницы по воде. Остальным, стиснув зубы, пришлось продолжать обходить озеро.

Мы же уже говорили, что путешествия в Казахстан требуют хорошей физической формы?..

Наконец, собрав всех выживших после прогулок вокруг Кольсая, мы отправились обратно в Алматы. Там нас ждали все блага цивилизации в виде мобильной связи и интернета, обильного ужина в очередном прекрасном ресторане и заслуженный отдых.

О кумысе я уже даже не спрашивал.

Кумыс – не пиво

С утра, не давая долго валятся в отеле, нас забрали и повезли на Центральный рынок Алматы. Это – истинная достопримечательность, здесь торгуют вековые династии – предки нынешних продавцов снабжали алматинцев мясом, овощами, фруктами, ягодами, специями, чаем и прочей снедью с момента основания города. Торговое место попросту передавалось по наследству, эта традиция не прервалась даже в советские времена.

Со всех сторон к вошедшему на рынок тянутся руки торговцев, которые предлагают попробовать товар.

- Я не планирую скупаться, только посмотреть зашел, - сообщил я парню, который протягивал мне из-за прилавка пригоршню кураги.

- Так и не надо покупать, ты просто так бери! У меня – самый вкусный товар! – бойко ответил мне торговец.

- Он врет, у меня – самый лучший товар! – перебил его мужчина за соседним прилавком. – А ну-ка, пробуйте мои черешни!

В общем, на рынках в Казахстане, как выяснилось, закормят на убой даже случайного путника. Мы успели попробовать сотню видов колбас из всех возможных сортов мяса, по килограмму – не меньше! – ягод и фруктов, сыров – и, наконец, добрели до молочной секции. Миловидная продавщица тут же налила мне огромный стакан верблюжьего молока – «попробовать». Пока я дегустировал белую жидкость из верблюда, рядом материализовались наша тур-лидер Шолпан с Айдыном.

- Ты же хотел кумыс! – заметила наша предводительница. От неожиданности я поперхнулся верблюдопродуктом.

- Кумыс? А вот же он, свеженький! – услышав наш разговор, тут же воскликнула продавщица, отмеривая мне стакан белой пенистой жидкости из бидона.

…Как выяснилось, кумыс обладает определенным слабительным свойством, и его распитие, особенно, для неподготовленного славянского организма порой может иметь непредсказуемые последствия, несовместимые с дальней дорогой и плотным экскурсионным графиком.

Впрочем, кумыс оказался приятным на вкус – слегка игристым, без ощущения алкоголя, кисло-сладким, а его употребление не возымело ни для кого из нашей команды никаких последствий.

В общем, потребляйте кумыс умеренно, и – на свой страх и риск.

Мир деревьев

Собственно, возможность попробовать кумыс у нас возникла благодаря тому, что предполагался расслабленный день отдыха – без длительных переездов и путешествий. Впрочем, как выяснилось, то, что казаху – отдых, для украинца – активный спорт.

Нас привезли в «Лесную сказку» - расположенный в горах гостиничный комплекс (вроде украинского Буковеля), заточенный зимой под лыжи и борды, а летом – под прогулки бесконечными тропинками, спуски на бесчисленных зип-лайнах, скалолазание, езду верхом на лошадях и прочие активности. Жить, занимаясь всем этим, с позволения сказать, отдыхом, нужно в домиках на деревьях.

«Если они так отдыхают, то как же тогда – работают?!» - потрясенно задавал про себя я вопрос, чертыхаясь и карабкаясь к очередному аттракциону.

Единственным способом передохнуть, в итоге, оказалось переложить основные усилия по осуществлению прогулки на другое живое существо. Дальнейшее изучение бескрайних владений «Лесной сказки» мы продолжили на конях, которых работники конюшни, чтоб украинцы не убежали подальше от активного отдыха, связали в длинную цепь.

Спали мы, разумеется, без задних ног. Однако горный воздух, к счастью, имеет свойство быстро восстанавливать измученные активным туризмом тела.

Бархан, который запел

На следующее утро мы забрались в автобус, и выдвинулись куда-то вглубь гор. Нам предстояло проехать в соседний район области (расстояние, почти равное дистанции от Киева до Одессы) для того, чтоб ненадолго заглянуть в национальный парк Алтын-Эмель.

Парк сам по себе является впечатляющей местностью, вмещает в себе 4 вида пустынь, разноцветные горы и прочую красоту, но гвоздем программы этого дня для нас должен был стать бархан. Да-да, бархан. Огромная куча песка, загнанная ветрами в ловушку между двух гор, которая возвышается на почти 170 метров ввысь.

Вероятно, мы бы не стали тратить 6 часов на дорогу к бархану, если б не одна его особенность: кроме того, что он несомненно красив, он еще – поющий. Поющие барханы – это такая особенная разновидность песчаных формаций, встречающаяся в мире довольно редко и обладающая свойством издавать различные звуки, похожие то ли на звучание органа, то ли на рев турбины самолета. Как предполагается учеными, звуки поющие барханы воспроизводят благодаря трению песчинок на их поверхности. Эту теорию подтверждает и то обстоятельство, что, если прыгать или съезжать по бархану, особенно, группой – «пение» усиливается.

Мои товарищи утверждают, что, когда они бегали по бархану, то он им пел – издавая звуки, похожие на взлетающий самолет. Я лично пения барханов и самолетов не слышал: решив избежать проникновения мелкого, как пыль, песка в свою обувь и организм, уселся полюбоваться барханом и помедитировать у его подножия. Чем, кстати, несколько скрасил одиночество нашего водителя, спешно менявшего колесо, которое мы пробили где-то по пути на бархан.

Совет путешественникам: если хотите послушать пение бархана в Алтын-Эмеле не впопыхах, планируйте маршрут по Казахстану таким образом, чтобы накануне ночевать поближе к нацпарку, и на следующую ночевку вам тоже не нужно было ехать три сотни километров. И, конечно, не налегайте на кумыс :)

Поздно вечером, измученные дорогой, мы прибыли в удивляющий необычным интерьером алматинский ресторан узбекской кухни «Алаша», где нас на ночь закормили несколькими видами изумительного плова и целой горой разнообразного мяса.

Под зажигательную живую музыку ужинать можно было бы бесконечно, но глаза уже слипались – и мы отправились к поджидавшим нас перинам роскошного пятизвездочного Rixos Almaty. Гостиница впечатлила своей роскошью и благородным пафосом (что, в целом, характерно для этой пятизвездочной сети) – мы несколько загрустили, что попали в это царство комфорта лишь в конце нашего путешествия.

БАО и БАП

В последний день нашего невообразимого турне подъем нам предстоял, опять-таки, ранний – нужно было сдать ПЦР-тест на коронавирус для того, чтоб следующим утром беспрепятственно вернуться в Украину.

Позволив лаборантке вдоволь поковыряться у себя в носоглотке, мы с первыми лучами рассвета вновь направились в горы – нам предстояло посмотреть Большой Алматинский Пик (БАП), гору высотой 3680 метров, расположенную всего в 15 километрах от города, и Большое Алматинское озеро, находящееся поблизости.

Ночью выпал снег, и перспектива брести в нем поначалу нас не радовала, однако, с каждой минутой, покуда солнце подымалось выше – снег стремительно таял. Большое Алматинское озеро, обеспечивающее питьевой водой добрую половину Алматы, поразило невероятным цветом воды, контрастирующей с заснеженными лесами на его берегах, но оказалось… не очень-то и большим. Впрочем, как пояснили нам проводники, вся штука в том, что в озере спустили воду, понизив ее уровень в преддверии летнего таяния снегов и ледников.

В беседке над озером мы и позавтракали, любуясь волшебством этого невероятного места.

После осмотра прекрасного озера мы направились на БАП, по пути пройдя пограничный контроль – оказывается, по одному из склонов Пика можно забрести из Казахстана в соседнюю страну, Кыргызстан. Большой Алматинский Пик впечатлил грандиозной снежной шапкой и облаками, которые то и дело накрывали нас на дороге по склону горы.

Спускаясь с горы, мы познакомились и с местными жителями – сурками, которые не слишком-то боялись людей и удивленно рассматривали нас, стоя у своих норок.

Финальный аккорд

…Казалось, любой разумный (и не очень) лимит впечатлений на посещение одной страны был в этой поездке уже исчерпан, но не тут-то было! Казахстанские друзья приготовили нам еще немного – на десерт.

Прощальный ужин для украинских гостей был организован в культовом местном ресторане – «Абай», находящемся в высшей точке города. С открытых террас «Абая» открывается невероятный вид на Алматы, как бы лежащий у ног наблюдателя. Наблюдать, как на город спускается ночь, и он начинает сиять миллиардами огней – это впечатление, заслуживающее того, чтобы пустить слезу на прощанье.

Правда, нервную систему помогает успокоить модернизированная национальная казахская еда, например, потрясающий бешбармак, и изысканные вина, которые вышколенный персонал исправно носит из погреба.

Закурив сигару и любуясь огнями уже ночного города, я подумал о том, что казахстанцам повезло жить здесь и иметь возможность наблюдать эту красоту ежедневно. И решил, что когда-нибудь обязательно сюда жакында вернусь.

…Но кумыс от меня больше не спрячешь.

Полезно знать:

Добраться в Алматы, начиная с этого года, стало очень просто – появился прямой рейс из Киева (2 раза в неделю), который выполняет компания SkyUp. Билеты (туда и обратно, в сумме) – от 8000 грн.

Добираться, тем не менее, долго – около 6 часов. Еду на борту лучше заказать заранее, перед вылетом – чтобы точно съесть то, что вы хотите (выбор блюд по предзаказу шире, да и гарантия, что вам достанется именно то, что вы хотите, а не то, что осталось в наличии, пока бортпроводники добрели до вашего ряда).

Для вылета в Казахстан достаточно обычной справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более, чем за 72 часа до прилета в Казахстан. Это важно – разница во времени между странами – 3 часа, при чем, в пользу Алматы. Тщательно пересчитывайте часы.

В самом Казахстане карантинный режим не строже нашего, украинского. В сфере услуг все носят маски, но от посетителя требуют надевать защитные средства – если вы забыли об этом – нечасто. На улицах маски не носит никто.

Цены в Алматы ощутимо ниже киевских, для украинцев из крупных городов точно будут приятными. За пределами Алматы все еще дешевле.

В качестве аперитива в Казахстане очень часто подают местное игристое. Оно всегда очень сладкое. Затем, в процессе трапезы, на стол ставят вполне обычное сухое вино (или что покрепче). Это, очевидно, очередной древний закон Чингисхана, сложно объяснить, нужно просто смириться.

В Казахстане – очень красивая национальная валюта, тенге. В прямом смысле – превосходный дизайн купюр и монет. В Алматы наличка не нужна – город полностью cashless. За пределами города, особенно, в местах, где нет связи – наличность остро необходима.

Связь, кстати, есть в Казахстане в каждой, даже самой маленькой деревне. Проблема в том, что между населенными пунктами на десятки километров связи по дороге (кроме крупных автострад), нет. И в национальных парках тоже, а въезд туда, как правило – платный. Запаситесь кэшем.

…В Казахстане – огромные расстояния.

Михаил Ганницкий, фото и видео – автора

Редакция благодарит Управление туризма Алматы, Visit Almaty, Ассоциацию рестораторов Казахстана, Rixos Almaty и авиакомпанию SkyUp за помощь в организации экспедиции.

*На самом деле, жители Казахстана не так уж часто используют слово «жакында». Просто, оно очень понравилось автору

**Жакында – означает «скоро»

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