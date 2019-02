Планы на весну: драйвовые концерты, долгожданные кинопремьеры и оригинальные спектакли

Весенние концерты в Киеве 2019

Стивен Уилсон (2 марта)

Лидер культового коллектива Porcupine Tree, участник десятков других проектов и главный популяризатор самого непростого жанра в мире рок-музыки – современного прогрессив-рока - Стивен Уилсон (Steven Wilson) уже почти десять лет занимается сольной карьерой.

В столицу Украины музыкант пожалует в рамках тура в поддержку альбома To the Bone 2017 года, чья неожиданная, но более чем заслуженная популярность заставляет Уилсона снова и снова отправляться в путь.

Концерт пройдет в МЦКИ ПУ (Октябрьский дворец), начало в 19:00. Стоимость билетов от 680 грн.

Enter Shikari (2 марта)

2 марта будет весьма продуктивным днем для музыкантов в Киеве. Также субботу в столице Украины выступят давние любимцы украинской публики - популярнейшая четверка из Британии Enter Shikari. В активе группы – множество побед и номинаций от таких престижных премий как Kerrang! Awards, NME Awards, AIM Awards и других.

Британцы привезут в Киев альбом The Spark (2017) и обязательно встряхнут зал самыми известными хитами.

Концерт пройдет в клубе Stereo Plaza, начало в 20:00. Стоимость билетов от 850 грн.

Алессандро Сафина (6 марта)

6 марта во Дворце Украина состоится большой концерт знаменитого итальянского тенора Алессандро Сафины в сопровождении Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины.

В программе – самые известные оперные арии, ранее исполняемые тенором, а также многие другие композиции, горячо любимые публикой.

В своих работах Алессандро Сафина гармонично сочетает оперу и поп-музыку, называя этот стиль «оперным роком».

Концерт пройдет во Дворце «Украина», начало в 19:00. Стоимость билетов от 399 грн.

Tricky (7 марта)

Альбом Ununiform легендары трип-хопа Tricky вышел в 2017 году. 7 марта в Киеве музыкант представит как треки с новой пластинки, так и проверенную временем музыку.

Журнал Rolling Stone отметил, что на этом альбоме Tricky впитал в себя все - от американского хип-хопа и соула до регги и меланхоличных нот британского рока 80-х.

Концерт пройдет в клубе Bel etage, начало в 20:00. Стоимость билетов от 1090 грн.

Друга Ріка (8 марта)

Один из самых романтичных украинских коллективов даст концерт в Международный женский день. Большой праздничный концерт поставит точку во всеукраинском туре группы Друга Ріка в поддержку альбома «Піраміда» и одновременно станет подарком от музыкантов.

Кроме того, что выступление станет самым масштабным в истории группы и финальным в туре, им Друга Ріка планирует установить концертный рекорд. А именно попробовать сделать то, чего ранее не делал ни один украинский исполнитель — всего за месяц собрать самый большой концертный зал страны.

Концерт пройдет во Дворце Спорта, начало в 19:00. Стоимость билетов от 290 грн.

TAYANNA (9 марта)

9 марта в столичном клубе Bel etage выступит певица TAYANNA. Она презентует свой новый альбом «Фантастична жінка», а также исполнит главные хиты из альбомов «TAYANNA. Портрети», «Тримай мене», синглы и кавер-версии популярных песен.

Интересно, что специальными гостями станут многие известные коллеги TAYANNA «по цеху» - Alekseev, LAUD, Kadnay, группа Luiku, Vera Kekelia, Марта Адамчук, Руслан Квинта, Миша Марвин.

Концерт пройдет в клубе Bel etage, начало в 19:00. Стоимость билетов от 780 грн.

ALEKSEEV (10 марта)

ALEKSEEV – это украинский певец, который представлял Беларусь на прошлогоднем конкурсе Евровидение, а еще в 2016 году он выиграл в номинации "Прорыв года" на премии M1 Music Awards. Его композиции "Снов осколки", "Океанами стали", "Пьяное солнце" уже давно стали безоговорочными хитами.

Выступление ALEKSEEV состоится при поддержке двух молодых исполнителей – EDGAR & EMMA и Рашель.

Концерт пройдет в клубе ATLAS, начало в 18:00. Стоимость билетов от 350 грн.

Сергей Бабкин (14 марта)

14 марта в Доме Кино Сергей Бабкин проведет квартирник, где исполнит свои самые известные и душевные свои композиции. Квартирник – это не концерт в обычном понимании этого слова. Это скорее встреча со слушателями, возможность задать вопрос любимому артисту и получить искренний ответ. Будто вы находитесь не в концертном зале, а на уютной кухне за чашкой чая ведете беседы под гитару. Если на больших концертах вам не хватает чувства единения с артистом, то квартирник именно для вас.

Концерт пройдет в Доме кино, начало в 19:00. Стоимость билетов от 500 грн.

Тото Кутуньо (23 марта)

Великий итальянский артист Тото Кутуньо исполнит любимые хиты публики. В этот вечер каждый почувствует себя причастным к целой эпохе, которую символизируют собой песни несравненного Toto Cutugno.

Концерт пройдет в сопровождении известного коллектива Lords of the Sound.

Концерт пройдет во Дворце «Украина», начало в 19:00. Стоимость билетов от 500 грн.

Little Big (24 марта)

24 марта в Stereo Plaza самая скандальная российская группа Little Big презентует свой третий альбом – Antipositive. Antipositive – это смесь рейва, рэпа и панка. В сборнике еще больше протеста, музыка тоже стала агрессивнее, а в некоторых песнях появилась электрогитара.

На канале Youtube видео Little Big стабильно набирают миллионы просмотров – весомая причина прийти на концерт и услышать главные хиты группы: LollyBomb, Faradenza, Skibidi и «Слэмятся пацаны».

Концерт пройдет в клубе Stereo Plaza, начало в 20:00. Стоимость билетов от 949 грн.

Игра престолов (30 марта)

Завершает мартовский марафон концертов грандиозное симфоническое шоу «Игра престолов 2». Главные хиты мирового кинематографа исполнят участники легендарного одесского оркестра Андрея Черного и хора VOICE OF THE SYMPHO ROCK. Каждое выступление этих музыкантов собирает аншлаги в Киеве и этот раз, наверняка, не станет исключением.

За время выступления вы полностью погружаетесь в атмосферу шедевров кино и словно переноситесь из одной кинореальности в другую. В исполнении талантливых музыкантов и вокалистов прозвучат композиции Рамина Джавади, Ханца Циммера, Говарда Шора, Нино Рота и других великих композиторов, ставших лауреатами премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус».

Концерт пройдет во Дворце «Украина», начало в 19:00. Стоимость билетов от 200 грн.

KOVACS (4 апреля)

Современная дива с голосом соул-легенды и внешностью модели - это нидерландская певица Шэрон Ковакс. После грандиозного успеха осенью 2018 года, по многочисленным просьбам, певица, которую называют новой Билли Холидэй, возвращается в Киев с еще одним концертом.

Группа KOVACS предстанет перед украинской публикой в своем полном составе с оркестровой секцией. Зрителей ожидает феерическое представление, которое британские критики уже успели окрестить «самым честным и вдохновленным за последнее 10-тилетие».

Концерт пройдет в клубе Stereo Plaza, начало в 20:00. Стоимость билетов от 850 грн.

Lords of the Sound. Music is coming (5 апреля)

Музыканты с участием хора исполнят музыку из удивительного мира фэнтези, представленного в различных кинематографических и игровых проектах, объединенных под одним тематическим названием.

Публика услышит саундтреки из культовых кинокартин: «Игра Престолов», «Викинги», «Мстители", «Чудо-женщина», «Алиса в Стране чудес», «Аватар», «Властелин Колец», «Ван Хельсинг», «Хроники Нарнии», «Пираты Карибского моря», «Великая стена» и др. Также не обойдется без ярких представителей фэнтезийных компьютерных игр: Horizon Zero Dawn, Skyrim, World of Warcraft, Assassin's Creed, Mortal Kombat, The Witcher и др. Благодаря уникальному визуальному сопровождению и спецэффектам каждая мелодия оживет и в зал стремительно ворвутся невиданные фантастические существа, а зрителям откроется неизвестный мир, где правит магия и волшебство.

Концерт пройдет во Дворце «Украина», начало в 19:00. Стоимость билетов от 250 грн.

Dakh Daughters Band (6 апреля)

Dakh Daughters Band возвращаются домой после большого тура по Америке и Канаде.

Творчество группы - это сочетание экстравагантных образов, классических инструментов и экспериментального звучания. Украинский фолк, французский рэп и регги-джемы – именно эти составляющие группа органично сочетает в своей музыке.

Dakh Daughters – это интеллектуальная музыка для современных людей, приправленная яркими сценическими образами от театра ДАХ.

Концерт пройдет во Дворце культуры КПИ, начало в 19:00. Стоимость билетов от 290 грн.

НАОНИ (12 апреля)

12 апреля в зале Национальной оперы Украины популярнейший оркестр НАОНИ празднует 50-летие коллектива и 75-летие руководителя оркестра – Виктора Гуцала.

За плечами оркестра – более 5000 успешных концертов в разных странах. Именно этой команде профессионалов выпала честь открывать украинское «Евровидение-2017». А 12 апреля вы сможете услышать более 60 видов уникальных народных инструментов со всех уголков Украины в живом исполнении.

Концерт пройдет в Национальной опере Украины, начало в 19:00. Стоимость билетов от 340 грн.

T-Fest (12 апреля)

Также 12 апреля в Киеве выступит уже довольно известный молодой украинский репер T-Fest. Он стал особенно популярен после выхода работы «Ламбада», записанной совместно со Скриптонитом. Его клип на песню «Улети» подобрался к отметке в 90 миллионов просмотров на YоuTube.

Концерт пройдет в клубе Stereo Plaza, начало в 20:00. Стоимость билетов от 600 грн.

LP (14 апреля)

LP – узнаваема и востребована в Европе. На вершины чартов артистку вывел хит Lost On You. Уже ради того, чтоб услышать его вживую, стоит прийти на концерт. Ведь огромной популярностью работа пользуется и в нашей стране, о чем свидетельствуют уже несколько успешных выступлений на различных площадках Украины экстравагантной певицы, в миру известной как Лаура Перголицци.

Продолжая творческое развитие, Лаура записала совместный сингл с Милен Фармер. Песня N'oublie pas стала лидером французского чарта iTunes.

Концерт пройдет во Дворце Спорта, начало в 19:00. Стоимость билетов от 1000 грн.

Bullet for My Valentine (22 апреля)

Британская металкор-группа – станет вишенкой на торте в череде апрельских концертов.

Группа за свою двадцатилетнюю историю выпустила шесть студийных альбомов, которые были отмечены высокими позициями в чарте Billboard. В Киеве же группа Bullet for My Valentine представит свои самые известные хиты.

Концерт пройдет в клубе Stereo Plaza, начало в 20:00. Стоимость билетов от 1399 грн.

Tarja Turunen (8 мая)

Tarja Turunen - одна из самых узнаваемых и признанных рок-певиц современности. Ее оперный вокал с диапазоном в три октавы долгое время был визитной карточкой культовой финской группы Nightwish. После достаточно скандального прекращения сотрудничества с группой певица успешно начала свою сольную карьеру.

Тарья Турунен также играет на фортепиано и органе и может профессионально управлять хором.

Концерт пройдет в центре культуры и искусств НАУ, начало в 20:00. Стоимость билетов от 390 грн.

Vivienne Mort с вокальным квартетом (17 мая)

За время своего существования украинская инди-рок-группа Vivienne Mort, которая выделяется на общем фоне чувственным вокалом Даниэлы Заюшкиной, выпустила 6 альбомов. Последняя работа группы «Опыт» названа лучшим украинским альбомом 2018 по версии интернет-изданий о культуре.

Этой весной Vivienne Mort представляют особую программу с вокальным квартетом, которая состоит из уже известных песен в новой обработке, а также песен, которые прозвучат впервые. Программа с вокальным квартетом будет эксклюзивно представлена не только в Киеве, но и в Харькове, Днепре и Ровно.

Концерт пройдет киевском Николаевском костеле, начало в 19:00. Стоимость билетов от 390 грн.

Нино Катамадзе (26 мая)

Нино Катамадзе называют самой атмосферной певицей поколения. В Грузии ее дважды назвали лучшей певицей года, музыку признали самой оригинальной, а ее песни стали саундтреками к знаменитым фильмам.

Нино исполняет песни на грузинском, но независимо от своего города и национальности, каждый из слушателей понимает ее, ведь ключ к пониманию – в самой мелодии.

Концерт пройдет в Октябрськом дворце, начало в 19:00. Стоимость билетов от 350 грн.

Весенние кинопремьеры

Помимо громких кинопремьер, этой весной в Киеве пройдут специальные программы, посвященные кинематографу определенных стран или отдельным жанрам кино.

Так, 22-30 марта в Киеве пройдет международный фестиваль документальных фильмов Docudays UA. Не стоит обходить документальное кино стороной, ведь оно ничем не уступает игровому, а порой даже больше восхищает своей близостью к действительности.

Фестивальные показы будут проходить с 10:00 до 23:00. Локации - кинотеатры «Октябрь», «Киев», «Лира», «Boomer» и креативное сообщество IZONE.

29 марта в Киеве стартует пятый по счету фестиваль «Короткий метр из Нидерландов».

Это сборник из девяти разножанровых картин - драмы, комедии, анимация, триллер, черный юмор, приключения - рекомендованных Институтом кино Нидерландов. Фильмы имеют награды престижных международных кинофестивалей.

Фестиваль пройдет в кинотеатре «Киев».

С 17 по 21 апреля в Киеве пройдет KISFF - Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов.

Каждый год в конце апреля Kyiv International Short Film Festival представляет актуальный короткий метр со всего мира и классику кинематографа, а также знакомит зрителей с их авторами и представителями мировой киноиндустрии.

Среди фокусов KISFF - поиски «нового» кино и нового в кино, размышления о художественную ценность, украинское кино настоящее и прошлого.

В этом году на фестивале будут представлены более 250 лент, в четырех десятках блоков.

Фестивальным центром является кинотеатр «Украина».

25 мая стартует 48-й Киевский МКФ «Молодость», который продлится до 2 июня.

Главная задача фестиваля - содействие развитию молодого профессионального кино. Конкурсная программа представляет полнометражные фильмы дебютантов, а также украинские короткометражные ленты. Главные секции фестиваля - студенческие фильмы, первые короткометражные (игровые, анимационные, документальные) и первые полнометражные ленты, а также национальный конкурс.

Традиционно не обходится «Молодость» и без иностранных гостей – как ретроспективных показов работ классиков, так и актуальных фильмов мирового кинематографа.

Кроме того, в течение марта, апреля и мая в кинотеатре «Киев» также пройдут показы «Британского театра в кино». В частности, зрителям представят спектакли в известнейшими британскими актерами Йеном МакКелленом и Бенедиктом Камбербетчем. Все показы пройдут на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Популярный кинематограф также подготовил для украинского зрителя ряд громких новинок на любой вкус. В частности, кинокомпания Marvel запланировала на эту весну сразу две громких премьеры. Но обо всем по порядку.

Итак, 7 марта в прокат выходит самый ожидаемый фантастический боевик этой весны Капитан Марвел. Главная героиня обещает стать самым сильным супергероем во вселенной Marvel, а сам фильм станет своеобразным введением героини во вселенную Мстителей.

Действие фильма происходит в 1995 году. По сюжету летчица ВВС Кэрол Денверс стала одним из самых сильных героев в галактике и присоединяется к спецотряду Крии «Старфорс», когда Земля оказалась в центре галактического конфликта между двумя инопланетными расами. После этого Кэрол возвращается на родную планету Земля и хочет узнать больше о своем прошлом.

Также 7 марта на большие экраны выходит украинская комедия Гуцулка Ксеня. По сюжету, из Америки в Ворохту прибывает группа американцев с важной миссией - найти невесту для молодого Яро. Отец юноши оставил завещание, по которому парень получит в наследство миллион долларов, если женится на сознательной украинке. Такая завязка, без сомнения, обещает нам массу комичных ситуаций.

Для маленьких зрителей заготовлена премьера бельгийского мультфильма Королевский корги. Анимация повествует об одном из самых красивых символов британской королевской семьи - собаке породы корги. Фильм расскажет нам историю о любимце королевы по кличке Рекс, который потерялся на улицах Лондона и на пути домой находит и свою вторую половинку, и самого себя.

14 марта в украинский прокат выходит триллер В объятиях лжи. По сюжету, молодая девушка по имени Фрэнсис совсем недавно переехала на Манхэттен. Пока у нее тут нет никаких знакомых, она ото всех держится в стороне. Но один случай многое изменил в ее жизни - девушка нашла в метро сумочку, которую забыла некая Грета. Фрэнсис решила найти ее дом, чтобы отдать законной владелице потерянное имущество, и это у нее получилось. Грета немного старше девушки, уже успела побывать замужем и овдоветь. Вроде бы совершенно разные, но они смогли подружиться. Это была хорошая дружба, пока Фрэнсис не поняла, что ее все время обманывали.

В этот же день на экраны выходит приключенческое фэнтези Будущий король. Фильм расскажет новую версию истории короля Артура, которая перенесена в наши дни. По сюжету, двенадцатилетний мальчик по имени Алекс находит меч Экскалибур. Он собирает свой орден рыцарей круглого стола, чтобы сразиться со злой волшебницей Морганой.

21 марта состоится премьера украинской танцевальной комедии Давай танцуй, композитором музыки для которой выступил мегапопулярный в Украине певец Дима Монатик. По сюжету, талантливый молодой танцор Никита приезжает в Киев для участия в грандиозном танцевальном турнире. Для него участие в проекте - больше, чем хобби и развлечение. Он должен победить, чтобы помочь родному брату собрать необходимые деньги на операцию.

Также 21 марта на экраны выходит голливудский боевик Время возмездия с потрясающей Николь Кидман в главной роли. В фильме она сыграет полицейскую, которой предстоит отомстить за смерть напарника.

28 марта на экраны выходит триллер Мы с оскароносной Люпитой Нионго в главной роли. По сюжету фильма, семья отправляется к пляжному дому, чтобы отдохнуть и весело провести время у моря. Они не подозревают, что совсем скоро жуткие гости-двойники превратят их жизнь в ад. Пути для побега не существует - ведь от себя не убежишь. В пользу фильма говорит тот факт, что над ним работали создатели нашумевшего фильма ужасов Ловушка, номинированного на Оскар 2018 как лучший фильм, что для подобного жанра большая редкость.

В тот же день выходит еще один триллер - Омен: Перерождение. Это очередная попытка эксплуатации сюжета о рождении сына дьявола на Земле. На этот раз история будет развиваться вокруг молодой матери, которая обеспокоена странным поведением своего восьмилетнего сына. Она считает, что причина такого поведения — нечто сверхъестественное.

Подарить зрителям приятные эмоции сможет новый мультфильм легендарного сказочника Тима Бертона Дамбо. Слоненок Дамбо из-за своих огромных ушей становится посмешищем для всего цирка. Но недостаток Дамбо оказывается его секретным суперсилой - уши дают ему возможность летать. Публику ждет настоящий шедевр, ведь у Бертона по-другому не бывает.

4 апреля выходит самый ожидаемый фильм от главных конкурентов Marvel - DC Comics. Шазам - это американский фантастический боевик, основанный на одноименном комиксе издательства. Он расскажет о тинэйджере по имени Билли Бэтсон, который может превращаться во взрослого супергероя, произнеся магическое слово «Шазам!». Шазам с беззаботной детской радостью пытается испытать все границы своих способностей. Может ли он летать? Есть ли у него рентгеновское зрение? Может стрелять молниями? Но ему придется быстро освоить свои навыки, чтобы побороть смертоносные силы зла, которыми руководит доктор Таддеус Сиванна.

Фантастический боевик Хэллбой, который выходит на экраны 11 апреля, спровоцировал споры вокруг себя задолго до выхода на экраны. Дело в том, что актера, который играл до этого в трилогии, заменили: вместо Рона Перлмана роль Хэллбоя исполнит Дэвид Харбор. Однако это еще не повод, чтобы не смотреть фильм. В новой части Хеллбой отправляется в Англию, где его ждет битва со средневековой ведьмой - Кровавой королевой Нимуэ, женой волшебника Мерлина. Последствия будут катастрофическими и могут привести к падению мира. Это судьба, которой Хеллбой отчаянно пытается избежать.

Также 11 апреля в прокат выходит украинская комедия Фокстер&Макс. В основе сюжета - приключения мальчика Макса, который обнаруживает, что граффити собаки, которое он нарисовал, оживает в виде нано-робота с супервозможностями. Но теперь за ними обоими охотится опасный преступник, который не остановится ни перед чем, чтобы завладеть нано-технологией, которая случайно оказалась у школьника.

18 апреля в украинский прокат выходит приключенческий триллер На высоте с Робертом Паттинсоном и Жюльет Бинош в главных ролях. Это история о команде преступников, выбранных из приговоренных к смертной казни, которых подписывают на секретный эксперимент во время галактической миссии. Проходить он будет на борту космического корабля до тех пор, пока космолет не попадет в лучевой шторм. В ходе эксперимента исследуются некоторые аспекты человеческой репродуктивности, и перед преступниками стоит задача поисков новых источников энергии.

Премьера фильма Мстители 4: Финал состоится в Украине 24 апреля. В течение многих лет зрители по всему миру с упоением наблюдали за приключениями полюбившихся всем киногероев, но у каждой истории есть свой финал, и впереди зрителей ждет эпичное окончание крупнейшей в истории вселенной Marvel. Смогут ли Мстители остановить Таноса, несмотря на большие потери в своих рядах? И сможет ли человечество выжить в этом масштабном противостоянии? Кинокартина ответит на все эти вопросы.

Мультфильм Покемон. Детектив Пикачу выходит в прокат 9 мая. Мультфильм начинается с загадочного исчезновения частного детектива Гарри Гудмана. Его 21-летнему сыну Тиму предстоит выяснить, что случилось с отцом. В этом Тиму поможет его новый друг - покемон детектив Пикачу, милый и мудрый острослов, который порой является загадкой даже для себя самого.

16 мая на экраны выходит криминальный триллер Джон Уик 3 - продолжение драматической истории наемного убийцы Джона Уика в исполнении неподражаемого Киану Ривза. После совершения убийства в отеле, криминальные кланы начинают охоту за Джоном, и ему придется пуститься в бега, так как по его душу идут самые отъявленные головорезы из числа его бывших коллег.

23 мая в Украине состоится премьера фэнтези Аладдин от непревзойденного Гая Ричи. Роль Джинна в фильме исполнит любимый всеми Уилл Смит. И хотя после выхода трейлера у зрителей осталось много вопросов к качеству анимации и спецэффектов в фильме, все равно все с нетерпением ждут продолжения любимой сказки.

В этот же день на большие экраны выходит фантастический триллер К звездам с Брэдом Питтом в главной роли. П сюжету, инженер армейского корпуса путешествует по Галактике в поисках отца, который отправился на поиски внеземной цивилизации 20 лет назад.

30 мая на экранах покажут продолжение фантастического фильма о знаменитом гигантском ящере Годзилла: Король монстров. История рассказывает о героических усилиях криптозоологического агентства «Монарх» по сдерживанию гигантских монстров. На этот раз против могучего Годзиллы выступают Мотра, Родан и ультимативный кайдзю — трехголовый монстр Кинг Гидора. Когда эти древние суперхищники, со временем превратившиеся в полузабытые мифы, восстают снова, чтобы сойтись в схватке, человечеству остается отойти в сторонку и постараться не погибнуть.

Театральные премьеры весны

Весна подарит украинским зрителям ряд многообещающих театральных премьер. И одним из наиболее «продуктивных» в этом плане станет скандальный Театр на Подоле.

Так, 6 марта в Театре на Подоле состоится премьера спектакля «За двумя зайцами». Жанр спектакля Оксаны Прыбиш обозначен как фейк в 2 действиях, и зрителей вряд ли ждет классическая версия известного сюжета. 9 марта здесь же состоится премьера спектакля «У моего окна», постановка Ирины Калашниковой. 16 марта театр порадует зрителей премьерой спектакля DreamWorks. Также в Театре на Подоле 23 марта пройдет премьера рок-мюзикла «Got to be free, или быть свободными», а 24 марта здесь состоятся премьеры спектаклей «Зеленый народ» и «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

Киевский академический молодой театр в свою очередь подготовил премьеры драмы «The Crucible / Тяжелые испытания», легенды «Остров любви» и ироничной мистерии по Оскару Уайльду «Саломея». 21 марта пройдет премьера комедии «Homo Ferus или сука-любовь!», а 24 марта – детектива «Ловушка».

Киевский национальный академический театр оперетты 1 марта покажет премьеру «Маруси Чурай», а 3 марта здесь состоится премьера трагикомедии «Оркестр». 10 марта пройдет премьера мюзикла «Скрипач на крыше». 23 марта состоится премьера рок-оперы «Белая ворона», а 28 марта мюзикла «Ханума».

Киевский академический театр кукол 2 марта представит премьеру спектакля «У бабуси Дуси», а 17 марта пройдет премьера мюзикла для детей «Карлик Нос».

***

Итак, приближение весны способствует хорошему настроению, а, значит, самое время разнообразить свой досуг посещением интересных мероприятий. А наш список самых интересных концертов, кинопремьер и театральных постановок вам в этом поможет!

Хорошего вам весеннего настроения и ярких впечатлений!

Ольга Броскова