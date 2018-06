Планы на выходные 23-24 июня: День молодежи, фестивальная атмосфера и много классики

Фестиваль BeLive 2018 (21-24 июня, Киев)

Начиная с четверга и до воскресенья НСК «Олимпийский», который может вместить 80 тысяч человек, благодаря фестивалю BeLive 2018 на четыре дня станет местом центральной вечеринки страны и самых популярных развлечений мегаполиса. Это событие объединит в себе все: музыку, танцы, кино, арт, стенд-ап, арт, видео-блогинг, образование, экстремальный спорт, детские зоны и многое другое. Кроме того, киевские кулинары обещают накормить посетителей фестиваля уличной едой на любой вкус.

Музыка на BeLive 2018 – это отдельная тема, так как эта часть самая масштабная. Под нее здесь отведено целых три сцены: на первой сцене будут звучать всемирно известные музыканты, на второй – украинские исполнители, на третьей – электронные музыканты.

Первым хедлайнером фестиваля станут легенды джаз-фанка, британская группа Jamiroquai во главе с бессменным лидером Джей Кейем. За более чем 25-летнюю историю своего существования группа выпустила девять альбомов, проданных тиражом более 30 миллионов копий, получила множество музыкальных наград, включая Grammy и MTV, а их альбом Travelling Without Moving попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый альбом в стиле фанк. При этом музыка Jamiroquai охватывает много других направлений, включая поп-фанк, диско, рок, регги, электронные направления и другие. На сцене «Олимпийского» группа исполнит свои лучшие хиты и представит новый альбом Automaton (2017).

Вторым хедлайнером BeLive 2018 станут давние любимцы украинской публики, британская синтипоп-группа Hurts. Их уже легендарные треки Stay, Wonderful Life и Beautiful Ones точно заставят сердца киевлян и гостей города биться в такт с музыкой. Hurts - обладатели престижных музыкальных наград ECHO Awards, Shockwaves NME Awards, Musikexpress Style Award и других. На Main Stage они представляют альбом Desire, выпущенный осенью 2017 года.

Также посетителей фестиваля будет радовать своим творчеством британская инди-рок-группа Everything Everything. Это настоящее торнадо из жесткого ритма и экстраординарного вокала, способное зарядить вечер мощнейшей энергией. В Киеве Everything Everything в первую очередь исполнят треки из мини-альбома A Deeper Sea 2018 года выпуска, а также хорошо известные меломанам хиты предыдущих лет.

Еще одна группа, которая готовится покорять сердца украинцев на BeLive в ближайшие выходные – загадочные британцы Honne. Музыка Honne – это электропоп, способный добраться до самых потаенных уголочков души. Она порождает теплые фантазии о береге уютной бухты, заходе солнца и шуме прибоя. Сейчас Honne собирают стадионы по всему миру, и этим летом они будут дарить любовь и музыку киевской публике.

Кроме того, на сцене НСК «Олимпийский» выступит известный австрийский электро-свинг проект Parov Stelar, уже не первый год разрывающий крупнейшие фестивали Европы. В своем творчестве группа умело соединяет джаз, хаус, IDM и даунтемпо. Последний альбом группы The Burning Spider, девятый по счету, вышел в 2017 году.

Будет на фестивале BeLive и немало известных украинских исполнителей: провокационные MOZGI, Laud, The Erised, Royce, Indytronics, Mountain Breeze, Kazka, Тулим, Very the Jery, Wavy Dem, Счастливые Люди, Alina Pash, Braii, LAYAH, LATEXFAUNA, Адвокаты, Dilema, Open Kids, АГОНЬ, а также легендарный Ляпис-98.

При этом организаторы запустили в продажу два вида билетов: party - позволяют посещать все зоны, кроме музыкальной: стендап, прыжки на рампе, уличная еда, кино, лекции, лаунж-плейсы; festival - дополнительный билет, с помощью которого можно попасть на концерты.



Благотворительный Кураж базар Flower Power (23-24 июня, Киев)

В ближайшие выходные на территории арт-завода «Платформа» пройдет очередной Кураж базар. На этот раз тематикой фестиваля, получившего название Flower Power, станет свободная жизнь в стиле хиппи. «Больше добра, больше любви, больше цветов!» – именно таким будет девиз фестиваля 23-24 июня.

Крупнейшая барахолка столицы на этот раз предложит посетителям тематические товары - хиппи-джинсы, бохо-платья, плетеные сумки, кулоны, браслеты, яркие платки и многое другое. Дополнят атмосферу позитива, свободы, любви, счастья и гармонии живые цветы, которыми усеют территорию «Платформы». Ну а музыкальное настроение здесь будут создавать SunSay и проект The Shu Дмитрия и Льва Шуровых.

С июня Кураж базар станет летней резиденцией Национального художественного музея Украины. В частности, на благотворительный Кураж базар Flower Power НХМУ представит экспозицию с репродукциями работ на цветочную тематику и погрузят посетителей в мир красок с помощью виртуальной реальности.

В то же время на ресторанном фуд-корте объединятся около 50 заведений, которые обещают представить кое-что абсолютно новое: блюда с цветами и главные напитки этого лета.

Стоимость билета на благотворительный Кураж базар Flower Power от 150 грн, а вырученные средства пойдут на помощь детям. Для именинников, беременных, детей до 12 лет, пенсионеров и людей с инвалидностью, участников АТО вход бесплатный.



Фестиваль молодежных инициатив YouthDay 2018 (24 июня)

В воскресенье 24 июня исполняется ровно 80 лет со дня празднования первого национального Дня молодежи. В честь этого в Киевском парке имени Тараса Шевченко запланирован Фестиваль молодежных инициатив YouthDay. На целый день в парке будет создана большая платформа развлечений: грандиозный концерт, огромная аллея молодежных и общественных организаций, выступления известных поэтов и лекторов, настольные, компьютерные и спортивные развлечения (американский футбол, боевые искусства, хоккей на асфальте, гольф), экспозиции современных художников, мастер-классы, тренинги, фуд-корты и многое другое.

Вход на мероприятие бесплатный, работать фестиваль будет 24 июня с 9:00 до 22:00.



Ethno Music Fest "Shanti Solstice" наВДНХ (22-24 июня, Киев)

Летнее солнцестояние 2018, выпадающее на 21 июня, в этом году в Киеве отметят этно-фестивалем Shanti Solstice. Посетителям здесь обещают тематические ярмарки, здоровую еду, разнообразные мастер-классы по йоге, духовным практикам, танцам и игре на уникальных музыкальных инструментах, а также выступления уличных музыкантов, концерты от таких проектов, как Мистерия звука та DREVO ZHYVY, и, конечно же, новые интересные знакомства. И все это в атмосфере релакса и добра.

Мероприятие пройдет на территории 13-го павильона ВДНХ. Входные билеты на территорию фестиваля по 50 грн, концерты оплачиваются отдельно.



Музыкальная программа на 22-24 июня

Начиная с вечера пятницы, 22 июня, киевлян и гостей столицы ожидает традиционно насыщенная музыкальная программа – от современной музыки до классики.

Так, в пятницу 22 июня на крыше концертной площадки Roof (улица Сечевых Стрельцов, 37-41) состоится выступление уникального Национального академического оркестра народных инструментов Украины НАОНИ. На этот раз коллектив, поразивший зрителей Евровидения 2017 в Киеве, представит свою программу Гуц-and-Roll, в которую вошли мировые рок-хиты под аранжировку более чем 60 украинских народных инструментов. И все это с видом на летний закат с крыши Roof. Цены билетов от 300 грн, начало в 19:00.

Также в этот вечер, 22 июня, в Мыстецком арсенале (улица Лаврская, 12) состоится концерт Jazz Arsenal - Laura Marti and Jazz Kolo. В этот вечер известный украинский джазмен Игорь Закус и его Z-Band представят программу Return с его недавнего, пятого по счету сольного альбома, в который вошли авторские композиции, написанные за последние 8 лет, и аранжировки на украинские народные песни. Посетителям обещают представить музыку, наполненную импровизацией из смеси джаз-фанка, smooth и поп-джаза. Голосом вечера станет украинка армянского происхождения Laura Marti, участница многочисленных джазовых фестивалей и основатель джазового коллектива Lela Brasil Project. Билеты от 250 грн.

Завершить вечер пятницы можно на террасе «От заката до рассвета» на Протасовом Яру, 23 в компании украинского музыканта Cepasa, чье творчество возникло на стыке даунтемпо, хауса и техно, однако именно вокал, глубокий саунд и чувственные мелодии сделали его музыку узнаваемой с первых секунд. В своих треках Cepasa мастерски совмещает лучшие достижения музыкальных технологий и энергетику живого звучания. Вход на концерт 300 грн.

В субботу же на Софийской площади состоится концерт звезд мировой оперы «В Украину вернусь». Всемирно известные украинские солисты, нынче выступающие в театрах «Ла Скала», «Метрополитен-опера», «Ковент-Гарден» и Венской опере, 23 июня дадут концерт на родине. В рамках проекта Людмила Монастырская, Ольга Бессмертная, Мариан Талаба, Зоряна Кушплер и Александр Цымбалюк исполнят фрагменты из популярных мировых опер в сопровождении симфонического оркестра Национальной филармонии Украины под открытым небом. Программа концерта состоит из самых известных произведений мировой классики, в частности «Вальс Маргариты» («Фауст»), «Ария Калафа («Турандот»), «Те Деум» («Тоска»), «Хор из оперы «Набукко», «Хабанера» из оперы «Кармен». Вход на мероприятие бесплатный, но, чтобы получить сидячие места, нужно заранее зарегистрироваться, так как их количество ограничено.

Кроме того, любители классической музыки смогут в этот же вечер посетить второй концерт из серии «Классик пикник» в рамках фестиваля «Открытая музыка города». Концерт в исполнении национального камерного ансамбля «Киевские солисты» состоится под эгидой Посольства Австрии в Украине. Петь и вести программу будет украинская певица, актриса и шоу-вумен Марьяна Головко, в свою время сменившая профессию успешного финансиста на творчество. Также здесь будут работать фуд-корты и мастер-классы для детей. Вход на мероприятие свободный.

Также 23 июня в столичном клубе Closer выступит маргинальный канадский музыкант Sean Nicholas Savage, соединяющий в своем творчестве самые разнообразны жанры - от лоу-фай, панк-рока, индипоп до кантри, и даже художественной декламации. Кроме него в этот вечер на сцену поднимутся украинские проекты Stepan i Meduza (новая волна/пост-панк) и Bichkraft (альтернативная музыка и инди). Организовывает мероприятие независимый украинский лейбл Worn Pop, который уже не в первый раз привозит в Киев необычных исполнителей из Европы и Америки. В продаже остались только билеты по 400 грн.

24 июня на территории арт-пространства Plivka (улица Васильковская, 1) пройдет трансляция заключительного концерта сезона на знаменитой берлинской Waldbühne – своеобразного музыкального пикника, который ежегодно собирает тысячи зрителей вокруг сцены посреди леса. В этом году этот концерт будет особенным, ведь легендарный британский дирижер Саймон Рэттл даст своей последний концерт во главе всемирно известного Берлинского филармонического оркестра. Компанию оркестру на сцене составит знаменитая чешская меццо-сопрано певица Магдалена Кожена. Вход на показ бесплатный.

Мероприятия для любителей активного отдыха

Киевлян и гостей города в предстоящие выходные также порадуют несколько спортивных мероприятий.

Так, вечером 23 июня в Киеве напротив здания Киевской городской администрации на Крещатике пройдет Йога-марафон. Таким образом любители этой популярной индийской духовной и физической практики хотя отпраздновать Международный день йоги. Мероприятие проводится при поддержке Посольства в Индии в Украине, и организаторы серьезно настроены на то, чтобы установить Европейский рекорд по самому многочисленному групповому занятию йогой. Для этого они надеются собрать на Крещатике не менее 4000 тысяч людей. Принять участие в акции приглашают всех – как опытных йогов, так и тех, кто хочет попробовать свои силы впервые.

В ночь с 23 на 24 июня в столице состоится ночной марафон-фест 2018, в рамках которого участники получат возможность пробежаться по ровной скоростной трассе ночного Киева. Однако бегом мероприятие не ограничится – также посетители получат возможность насладиться музыкальным шоу, подкрепиться вкусными бургерами и запить все это крафтовым пивом, а в завершение – встретить рассвет над Киевским морем. Участие в марафоне от 600 грн, старт в пригороде столицы Вышгороде.

К слову, ранее УНИАН.Туризм уже рассказывал об идеях для активного отдыха в Киеве и не только, которые пройдут летом 2018 года.

Чем заняться в других городах Украины

В то время как столица встречает мировых кумиров, замок-музей «Радомысль» в Житомирской области 23–24 июня распахнет двери для участников фестиваля «Музыка Шопена под открытым небом».

В течение двух дней произведения выдающегося польского композитора Фредерика Шопена будут звучать под открытым небом. В первый день их будут исполнять лауреаты международных конкурсов пианистов, а во второй - юные виртуозы, воспитанники детских музыкальных школ.

При этом международный фестиваль «Музыка Шопена под открытым небом» не ограничится только музыкальной программой. Каждый, кто приобретет билет и станет участником фестиваля, попадет на специальные экскурсии в крупнейший в Восточной Европе музейный комплекс обрядового искусства – Музей украинской домашней иконы и древностей «Душа Украины». Также гости фестиваля смогут посетить мастер-класс по изготовлению листов бумаги по аутентичным технологиям XVII века и ощутить себя средневековыми монахами, которые производили бумагу для Киево-Печерской лавры.

Это мероприятие - отличная возможность отдохнуть от городской суеты и приблизиться к прекрасному. Да и добираться из Киева сюда совсем не долго – два-три часа, маршрутное такси «Киев-Радомышль» отправляется от станции метро «Житомирская». График работы с 7:00 до 19:00. Прибытие на автовокзал города Радомышль. Дальше от автовокзала (остановка «Центр») нужно пересесть на городское маршрутное такси №2. Конечная остановка – «Замок».

Стоимость билета на фестиваль – 350 грн.

Стоимость билета на фестиваль – 350 грн.

Еще одна альтернатива для того, чтобы провести свои выходные вне большого города – праздник «Купала в Легедзино», который ежегодно проходит в Черкасской области в дни летнего солнцестояния. Действо происходит на территории музея Трипольской культуры в селе Легедзино. Программа обычно включает художественные выставки, показы этнографической одежды разных регионов Украины, купальские забавы, а также концерт этнографических коллективов. Праздник традиционно начинается в полдень возле музея и продолжается вечером на Купальском месте.

Особенностью нынешнего мероприятия будет ночной допремьерный показ нового украинского фильма «Черный казак» режиссера Владислава Чабанюка по сценарию Сашка Лирника.

Также здесь будет организован фуд-корт. Кроме того, можно взять продукты с собой и устроить пикник. Вечером первого дня планируется кулеш. Желательно иметь при себе свои чашки и тарелки. Условия проживания: палатки (есть несколько локаций). Организаторы советуют не забывать о теплых вещах и аэрозолях от комаров.

Ехать из Киева до Легедзино около 230 км, так что, в среднем, добираться несколько часов, но полученные впечатления точно компенсируют потраченные на дорогу время и средства.

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Насыщенных вам выходных!

Диана Кречетова, Марина Григоренко