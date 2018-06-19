Спортивное лето 2018: идеи для активного отдыха

Лето – традиционно время путешествий, развлечений и возможностей для реализации своего спортивного потенциала. Именно в теплое время года становятся доступны самые разнообразные спортивные игры, туристические походы, сплавы по рекам на байдарках и прочие экстремальные виды развлечений. УНИАН собрал подборку идей для активного отдыха в Украине этим летом.

FunUp на Крещатике (до 29 сентября, Киев)

Каждую субботу в течение лета 2018 года команда инструкторов спортивно-развлекательного комплекса Х-парк, тренеров танцевальной фитнес-программы Зумбы и волонтеров проводит флешмоб FunUp, приобщая киевлян и гостей отдыха к активному и полезному времяпрепровождению в самом центре Киева.

Читайте такжеМузыкальное лето 2018: большой гид по самым ярким концертам и фестивалям в Украине

Где: Крещатик (возле ресторана «Шато»)

Когда: каждая суббота, с 9 июня по 29 сентября, 19:00 – 21:30.

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Третий благотворительный «Забег с собаками» (24 июня, Киев)

Участники мероприятия вместе со своими четырехлапыми друзьями будут преодолевать расстояние в 1 км и 3 км, бегуны без собак - 5 км, а дети - 500 м. Ожидается, что на мероприятии будет зафиксирован рекорд «Самый массовый забеге с собаками», который будет внесен в Книгу рекордов Украины.

Где: Парк Дружбы Народов, Киев

Когда: 24 июня, 8:00 – 13:00

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Кубок GSI Odessa-2018 (29 июня – 1 июля, Одесса)

Итак, Одесса! Всем любителям игры в теннис посвящается. В главном морском городе Украины этим летом пройдет крупнейший рейтинговый турнир по настольному теннису. У всех желающих есть возможность не только продемонстрировать свои таланты, но и получить приз в размере 30 000 гривен.

Читайте такжеСобираемся в отпуск: куда отправиться летом за морем и солнцем

Где: Одесская национальная академия связи им. О.С. Попова, ул. Кузнечная, 1, Одесса

Когда: с 29 июня до 1 июля

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Открытый чемпионат по пляжному волейболу 2018 (до 9 сентября, Киев)

Самое время показать, кто на что способен. Ведь каждую субботу и воскресенье в парке «Дружбы народов» будет проходить открытый чемпионат и кубок Киева «Столичный» по пляжному волейболу среди мужских, женских, смешанных и ветеранских команд.

Где: Экстрим-парк X-Park, парк Дружбы народов, Киев

Когда: с 18 мая по 9 сентября, суббота и воскресенье 10:00 – 19:00

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Марафон Aquaman 3.8 (7 июля, Киев)

Какое лето без марафонских заплывов на открытой воде? 7 июля на территории Sky Family Park пройдут соревнования пловцов на дистанциях 1000 м и 3800 м, а также детский заплыв AQUAKID на дистанции 200 м. При этом у всех желающих есть возможность не просто с пользой провести время, но и побороться за призы. Зарегистрироваться для участия необходимо до 30 июня.

Где: Sky Family Park, Киев, пр. Генерала Ватутина, д. 2Т

Когда: 7 июля, в 12:00 – 17:00

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Legion Run Kyiv 2018 (28 июля, Киев)

Не боитесь бросить себе вызов? Тогда вы попадете по адресу. Legion Run – это испытание грязью, огнем, холодом и колючей проволокой, известное на весь мир своим умением создавать ошеломляющие злые забавы для взрослых. Участникам забега предлагают принять участие в пробеге на 5 км с более чем 20 препятствиями. При этом участие в забеге платное.

Читайте такжеВ поездку на скорую руку: куда можно спонтанно поехать из Киева на один день

Где: Экстрим-парк X-Park, парк Дружбы народов, Киев

Когда: 28 июля, 10:00 – 17:00

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Kyiv Riders Cup 2018 (18-19 августа, Киев)

Это IV этап национальных любительских мотогонок, в которых может посоревноваться каждый желающий. Мероприятие будет проходить в 2 захода. Первый (18 августа) – подготовительный этап, во время которого у участников будет возможность «обкатать» трассу за день до основных соревнований, потренироваться с профессиональными мотогонщиками - призерами чемпионата Украины по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Второй (19 августа) - квалификация и сами соревнования Kyiv Riders Cup 2018.

Где: картинговая трасса СК "Чайка", село Чайка, ул. Антонова 2

Когда: 18-19 августа, с 9:00 до 17:00

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Забег в Пирогово (24 августа, Киев)

Забег в Пирогово – это возможность отметить День Независимости Украины в кругу единомышленников и провести время с пользой в самом большом в Европе музее под открытым небом. Участие в забеге – платное. Взамен организаторы обещают, что каждый участник получит уникальную награду – орнаментированную серебряную подвеску с эксклюзивным дизайном. Еще одна изюминка праздника - настоящие беговые вышиванки.

Где: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

Когда: 24 августа, 8:00

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

И еще несколько идей для активного отдыха

В последние годы спрос на активный летний отдых заметно вырос. А, как говорится, спрос – порождает предложение. А потому множество туристических и спортивных организаций в избытке предлагают туры и программы на любой вкус, которые без труда можно найти в Интернете или в Facebook. Это могут быть и туристические походы с ночевкой к известным природным достопримечательностям (например, к озеру Синевир или на Говерлу), скалолазание (Букский каньон или гранитные карьеры в Житомирской области), сплавы на байдарках или рафтинг, конные прогулки и многое другое. Практика очень полезная в первую очередь тем, что помимо того, что за вас организовывают весь процесс (что очень удобно постоянно занятым людям), вы еще и находите компания единомышленников. Ведь часто бывает так, что вы отказываетесь от идеи куда-то пойти в поход потому, что у вас в компании нет друзей, которые могут с вами отправиться на поиски впечатлений.

Спешите на поиски впечатлений!

Диана Кречетова