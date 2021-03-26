Особенно удивительно это выглядит с высоты на фото Reuters.

Весна - традиционно пора цветения многих цветов и фруктовых деревьев. И порой природа способна создавать такие узоры, что не каждый художник нарисует.

Читайте такжеЯрко-розовая сказка: в садах Каталонии одновременно расцвели тысячи деревьев (фоторепортаж, видео)

Вот как, например, эти сады деревьев персиков в Греции, цветение который сейчас как раз в полном разгаре. Особенно удивительно это выглядит с высоты на фото Reuters.

Разумеется, без человеческой руки здесь не обошлось - кто-то таки высадил деревья такими ровненькими рядами. Но от того это зрелище не становится менее впечатляющим.

Другие яркие фоторепортажи со всего мира

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко