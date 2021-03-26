Весна - традиционно пора цветения многих цветов и фруктовых деревьев. И порой природа способна создавать такие узоры, что не каждый художник нарисует.
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Вот как, например, эти сады деревьев персиков в Греции, цветение который сейчас как раз в полном разгаре. Особенно удивительно это выглядит с высоты на фото Reuters.
Разумеется, без человеческой руки здесь не обошлось - кто-то таки высадил деревья такими ровненькими рядами. Но от того это зрелище не становится менее впечатляющим.
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