Старт соревнований пришлось отложить из-за ветра, который не давал выйти в море.

В Одессе 6 октября стартовал чемпионат Европы по парусному спорту. Из-за шторма старт соревнований пришлось отложить на два часа.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Всего в соревнованиях участвуют 35 команд из разных стран, в том числе Италии, Англии, Ирландии. Фаворитами считают одесскую команду, которая отлично знает участок, где проходят гонки.

Из-за сильного ветра, который подымал двухметровые волны, старт соревнований пришлось перенести на два часа. С одной стороны, погода может показаться хорошей для спортсменов, которые в экстремальных условиях могут себя проявить, но постоянно меняющий направление ветер не давал вывести парусники в море.

"Направление ветра самое худшее для этого клуба – это восточный ветер. Когда волны ударяются в брекватер, то образуется сильная отбойная волна, которая сильно усложняет выход яхты или катера в море", - объяснил главный судья Сергей Щербаков.

Украина впервые проводит такого рода международный чемпионат. Хуже всего пришлось спортсменам, которые тренировались в закрытых водоемах. Теперь же им необходимо время, чтобы адаптироваться к неспокойному морю.

Как ранее сообщал УНИАН, в порту Одессы в Черном море сфотографировали огромное количество медуз.

Автор: Анастасия Горбачева