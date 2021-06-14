За год с лишним с начала пандемии коронавируса на некогда популярные туристические локации вернулись дикие животные, в свое время вытесненные отсюда людьми.

В Калифорнии (США) после ослабления карантина туристы смогли вернуться на популярные пляжи, но оказалось, что место уже заняли морские львы.

За год с лишним с начала пандемии коронавируса природа настолько очистилась, что на некогда популярные туристические локации вернулись дикие животные, в свое время вытесненные отсюда людьми. Впрочем, сейчас, когда пандемия коронавируса пошла на спад и туристам разрешили посещать популярные места отдыха, оказалось, что теперь территорию придется как-то делить.

Влияние коронавируса на экологию

Уже через несколько месяцев после начала пандемии коронавируса, когда люди по всему миру были фактически заперты в своих домах, а посещение популярных мест отдыха было под строгим запретом, в СМИ время от времени всплывали радостные новости о том, что дикие животные начали возвращаться на локации, которые они в свое время покинули из-за влияния людей. Так, даже в знаменитых каналах Венеции заметили настоящих дельфинов, а опустевшие из-за коронавируса пляжи Таиланда заняли редкие кожистые черепахи.

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Впрочем, не все так однозначно. В том же Таиланде сотни обезьян устроили драку в опустевшем из-за коронавируса районе. Дело в том, что животные, привыкшие питаться за счет туристов, во времена пандемии остались без еды.

Кроме того, недавно стало известно, что в Средиземном море заметили разрушительное влияние пандемии коронавируса на экологию. Группы волонтеров и дайверов из Греции проводят часы под водой, чтобы собрать мусор. Ежемесячно во всем мире используют около 130 млрд одноразовых масок, и значительная часть из них вместо переработки попадает в окружающую среду. Одноразовые маски убивают морских животных, которые запутываются в них или съедают их и умирают.

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Автор: Марина Григоренко