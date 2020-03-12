Сотни обезьян устроили побоище в опустевшем из-за коронавируса районе Таиланда (видео)

Сокращение туристического потока из-за коронавируса привело к тому, что голодным зверям пришлось драться за еду.

В опустевшем из-за смертельного коронавируса районе Муанг Лопбури в Таиланде сотни обезьян устроили побоище за еду.

Видео на своей странице в Facebook опубликовал Сасалук Раттаначай.

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Инцидент произошел в среду, 11 марта. На записи видно, как сотни голодных обезьян заполонили улицы.

Как сообщает газета The Bangkok Post, приматы представляют две конкурирующие банды: одна из них обитает в городе, а другая - в районе храмов. Отмечается, что из-за сокращения туристического потока голодным зверям пришлось драться за еду.

Местные жители объясняют, что обычно каждая из банд не посягает на чужую территорию, однако нехватка еды вынудила обезьян нарушить это правило.

Один из местных таксистов рассказал, что видел, как банда обезьян из района храмов проникла в город и начала искать еду на рынках. По его словам, городские приматы дали им отпор и попытались прогнать непрошеных гостей.