Чтобы вывести дельфинов в открытое море, понадобилась помощь специалистов с полицией.

В знаменитых каналах Венеции заметили настоящих дельфинов.

Читайте такжеУснул и переплыл на льдине Атлантику: у берегов Ирландии засняли редчайшее появление моржа (видео)Об этом передает CNN.

Очевидцы засняли двух дельфинов 22 марта, когда в Венеции действует очередной локдаун из-за третьей волны COVID-19:

«Они проплыли по Гранд-каналу, затем направились к острову Джудекка, а потом вернулись в Адриатическое море».

Отмечается, что на самом деле дельфины были напуганы и дезориентированы, а чтобы вывести их в открытое море, понадобилась помощь специалистов с полицией.

Специалисты провели целую двухчасовую спасательную операцию с привлечением девяти лодок. Общими усилиями, все закончилось благополучно.

Two dolphins are spotted swimming in the water of a Venice canal as the lagoon city enters its second week of shutdown pic.twitter.com/tocHw8Ze3Z — Reuters (@Reuters) March 22, 2021

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Автор: Катерина Шварц