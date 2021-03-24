В знаменитых каналах Венеции заметили настоящих дельфинов.
Читайте такжеУснул и переплыл на льдине Атлантику: у берегов Ирландии засняли редчайшее появление моржа (видео)Об этом передает CNN.
Очевидцы засняли двух дельфинов 22 марта, когда в Венеции действует очередной локдаун из-за третьей волны COVID-19:
«Они проплыли по Гранд-каналу, затем направились к острову Джудекка, а потом вернулись в Адриатическое море».
Отмечается, что на самом деле дельфины были напуганы и дезориентированы, а чтобы вывести их в открытое море, понадобилась помощь специалистов с полицией.
Специалисты провели целую двухчасовую спасательную операцию с привлечением девяти лодок. Общими усилиями, все закончилось благополучно.
Two dolphins are spotted swimming in the water of a Venice canal as the lagoon city enters its second week of shutdown pic.twitter.com/tocHw8Ze3Z— Reuters (@Reuters) March 22, 2021
Вас также могут заинтересовать новости
- Учёные заявили, что могли случайно обнаружить новый вид китов (видео)
- Киев попал в рейтинг самых зеленых городов планеты
- На побережье острова в Мозамбике произошла массовая гибель дельфинов
- В Австралии с барана-рекордсмена состригли 35 килограммов шерсти (видео)
- На острове Борнео заново открыли уникальную птицу: она "пряталась" от людей 170 лет
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram