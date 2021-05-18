Всего в обновленном музее около 70 экспонатов, относящихся ко временам египетских фараонов.

В Терминале 3 Международного аэропорта Каира (Египет) открыли обновленный музей древностей с артефактами времен египетских фараонов, где туристы смогут скоротать время, ожидая свой рейс или трансфер.

Читайте такжеГреция запускает туризм после длительного локдауна: музеи Афин открыли двери для первых посетителей (фоторепортаж)

Фото с открытия музея опубликовал фотосервис Reuters.

Как ранее сообщал Egypt Today, изначально музей в каирском аэропорту открыли в 2016 году. Однако вскоре его решили расширить, перенеся в более просторный павильон и добавив новые экспонаты.

Таким образом, в обновленном музее на данный момент можно увидеть около 70 экспонатов, тогда как ранее их было 36. Среди них - две мумии, саркофаги, фигурки священных существ и прочие артефакты, сохранившиеся со времен погребения египетских фараонов.

Отметим, музеи в крупных аэропортах - совсем не новинка. Крупнейший на данный момент музей в аэропорту при этом находится в Международном аэропорту Стамбула (Турция).

Вас также могут заинтересовать такие новости

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко