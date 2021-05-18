В Терминале 3 Международного аэропорта Каира (Египет) открыли обновленный музей древностей с артефактами времен египетских фараонов, где туристы смогут скоротать время, ожидая свой рейс или трансфер.
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Фото с открытия музея опубликовал фотосервис Reuters.
Как ранее сообщал Egypt Today, изначально музей в каирском аэропорту открыли в 2016 году. Однако вскоре его решили расширить, перенеся в более просторный павильон и добавив новые экспонаты.
Таким образом, в обновленном музее на данный момент можно увидеть около 70 экспонатов, тогда как ранее их было 36. Среди них - две мумии, саркофаги, фигурки священных существ и прочие артефакты, сохранившиеся со времен погребения египетских фараонов.
Отметим, музеи в крупных аэропортах - совсем не новинка. Крупнейший на данный момент музей в аэропорту при этом находится в Международном аэропорту Стамбула (Турция).
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