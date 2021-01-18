Кроме них исследователи обнаружили статуи, маски, игрушки и папирус из "Книги мертвых".

В Египте на территории большого некрополя в Саккаре, к югу от Каира, нашли 54 деревянных саркофага, многим из которых более трех тысяч лет.

Читайте такжеУченые нашли древнейший рисунок животного, ему более 45 тысяч лет (фото)Об этом сообщает Reuters.

Помимо этого были найдены древние статуи, маски, игрушки и папирус из «Книги мертвых», древнеегипетской книги заклинаний, помогающих мертвым идти через «подземный мир».

«Все эти открытия переписывают историю Саккары и Нового царства», - заявил возглавлявший раскопки египтолог Захи Хавасс.

Что еще известно об уникальной находке

Считается, что деревянные саркофаги относятся к эпохе Нового царства (примерно между 1570 и 1069 гг. до н. э).

Египетские археологи рассказали, что неподалеку также обнаружили погребальный храм, посвященный царице Нейт, супруге фараона Тети.

Саккара 3 тысячи лет назад активно использовалась для захоронений и была главным некрополем Мемфиса — столицы Древнего Египта. Сейчас она относится ко Всемирному наследию ЮНЕСКО.

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Автор: УНИАН