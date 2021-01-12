Общая протяженность всех путей - 146 км, каждый продолжительностью похода от 1 до 6 часов.

В Национальном природном парке "Сколевские Бескиды" завершили проект благоустройства сетей из 19 экологических троп и туристических маршрутов для активного туризма.

Общая протяженность всех путей - 146 км, каждый продолжительностью похода от 1 до 6 часов. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

На каждом из путей установлены начальные, промежуточные и конечные информационные стенды, проведено обозначение со знаками направления и ориентирования.

Определены GPS-координаты начала и окончания маршрутов, они были нанесены на топографическую карту.

Коды можно считать смартфоном и после сканирования мобильный телефон покажет информацию о маршруте – его длину, сложность, начальный и конечный пункты, и что самое важное, – GPS-трек движения, то есть туристу легче будет ориентироваться на местности, чтобы не заблудиться.

На будущее предусмотрена расчистка каждого маршрута, обновление и замена информационных таблиц.

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Автор: Олег Давыгора