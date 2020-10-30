Конечно, из-за пандемии коронавируса большинство вечеринок и массовых мероприятий по случаю Хэллоуина пришлось отменить, однако украинские города решили добавить немного настроения своим жителям в эти нелегкие времена.

В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают самый страшный праздник всех времен и народов - Хэллоуин.

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И хотя изначально традиция отмечать День Всех Святых была популярна в западных странах, в первую очередь в США и Великобритании, в последние годы и в Украине приобщились к его празднованию.

Конечно, из-за пандемии коронавируса большинство вечеринок и массовых мероприятий по случаю Хэллоуина пришлось отменить, однако и украинские города решили добавить немного настроения своим жителям в эти нелегкие времена. Таким образом, различные заведения питания и торговые точки нарядились в праздничную атрибутику - тыквы, привидения, сено, паутину, летучие мыши, пауки и прочие "страшилки". А вот от изображения главного ужаса 2020 года - коронавируса - похоже, большинство решили воздержаться.

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Автор: Марина Григоренко