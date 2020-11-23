Как уверяют организаторы мероприятия, событие такого формата в Украине состоится впервые.

В Киеве на территории ДНГ 26-27 ноября 2020 года состоится фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия», в рамках которого зрителям представят спектакль воздушных шаров из Украины и Европы.

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Как уверяют организаторы мероприятия, событие такого формата в Украине состоится впервые. Однако подобные шоу-выставки под открытым небом очень популярны в странах Европы, США, а также восточной Азии.

Самую большую выставочную площадку под открытым небом Киева на ВДНХ заполонят огромные воздушные шары, высота которых равна 5-7 этажам многоквартирного дома. Гости смогут увидеть яркое представление в музыкальном сопровождении, сделать потрясающие фото, а также совершить подъем на аэростате на высоту около 30 метров.

Вход на фестиваль воздушных шаров платный – от 75 грн. Организаторы обещают, что мероприятие будет проходить с учетом всех необходимых карантинных норм.

Фестиваль тепловых аэростатов организовывает воздухоплавательное общество «Монгольфьер» и общественная организация «Украинское воздухоплавательное общество». Мероприятие состоится по случаю годовщины запуска первого воздушного шара в истории человечества - 237 лет назад братья Монгольфье запустили своё изобретение в Париже. С тех пор началась эпоха воздухоплавания, которое с каждым годом становится всё более популярным видом культурного отдыха.

При этом организаторы предупреждают, что фестиваль воздушных шаров зависит от погоды и карантинных ограничений, а потому просят следить за обновлением информации на их сайте.

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Автор: Марина Григоренко