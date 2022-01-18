Пик цветения этих растений начнется в феврале.

В Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко в Киеве расцвели первые азалии и камелии.

При этом сотрудники ботсада отметили, что пик цветения этих растений начнется в феврале. Например, так это выглядело годом ранее.

Читайте такжеИдеи для прогулок в Киеве: парк "Феофания" (фоторепортаж)Как сообщается на сайте ботсада, в экспозиции представлено 30 сортов азалии и 15 сортов камелии. В общем по количеству видов и сортов здешняя коллекция азалий и камелий занимает второе место в Европе.

Основу экспозиции составляют сорта азалии индийской, аналогов которой нет в других ботанических садах Украины. Также в коллекции сохранились растения 25 старых немецких сортов селекции 20-30 годов прошлого века (Professor Walters, Paul Schaeme, Adventsglocken, Concіnna, Apollo, Celestіna), а также 29 сортов и гибридов, которые были созданы в Центральном ботаническом саду в 60-70-их годах. Камелия представлена двумя видами – камелией японской и камелией масляной. Общая площадь экспозиции – 424 квадратных метров. Время массового цветения азалий в столичном ботсаду выпадает на январь-март.

Также в ближайшие недели в ботсаду Гришко начнется массовое цветение орхидей.

Впрочем, и сейчас в ботаническом саду можно увидеть много интересного, например, тропические растения и кактусы.

Вас также могут заинтересовать новости: