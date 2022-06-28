Пиротехники обнаружили 6 снарядов и гранату Ф-1.

В столичном ботаническом саду имени Гришко пиротехники обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня пиротехники КАРС обнаружили боеприпасы Второй мировой войны на территории ботсаду Гришка. Пиротехники обнаружили 6 снарядов и гранату Ф-1. Предметы находились поблизости Обзорной горы, на глубине до 30 сантиметров", - говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, всего в период с 24 мая по 28 июня пиротехники совершили 26 выездов на территорию ботанического сада имени Гришко и обследовали почти 65 га площади.

Ранее в Киеве был разоблачен мужчина, который в собственной квартире хранил артснаряды, минометные мины и другие боеприпасы. Киевлянин незаконно переправлял из зоны боевых действий огнестрельное оружие и боеприпасы.

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