В Чехии прогнозируют, что границы ЕС из-за коронавируса будут закрыты два года

По его словам, Чехия приняла все возможные жесткие меры для пресечения распространения коронавируса.

Председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, заместитель министра здравоохранения республики Роман Прымула прогнозирует, что границы государств - членов Европейского Союза будут закрыты в течение двух лет.

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Об этом он заявил в воскресенье, 22 марта, пражскому телеканалу Prima.

"Закрытие границ и связанные с этим ограничения поездок по Европе может растянуться на предстоящие один - два года. Развитие ситуации в европейских странах приобретает неприятную тенденцию. И многие месяцы уйдут для улучшения обстановки", - отметил Прымула.

По его словам, Чехия приняла все возможные жесткие меры для пресечения распространения коронавируса.

Для предотвращения угрозы новых волн эпидемии, по мнению Прымулы, необходимо не допустить массового въезда в республику граждан из Италии, Франции, Германии, Испании и других стран, в которых находится наибольшее количество заразившихся.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз разрешил допускать на территорию государств-членов отдельную категорию украинских граждан во время пандемии коронавируса.