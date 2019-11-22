Пчелиное царство и елка на потолке: парижский универмаг вновь поразил рождественским оформлением (фоторепортаж)

Парижский универмаг Galeries Lafayette ежегодно удивляет посетителей самыми невероятными инсталляциями, для оформления которых порой привлекают известных дизайнеров.

Еще с середины ноября Европа понемногу готовится к рождественским праздникам, украшая города праздничными инсталляциями, гирляндами, огнями и ярмарками.

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Парижский универмаг Galeries Lafayette, основанный в далеком 1865 году, традиционно удивляет посетителей самыми невероятными инсталляциями, для оформления которых порой привлекают известных дизайнеров.

Ежегодно едва ли не наибольший ажиотаж в универмаге вызывают сказочные инсталляции, в этом году они рассказывают историю пчелиного царства.

И, конечно же, елка в универмаге Galeries Lafayette тоже каждый год особенная - на этот раз ее подвесили к потолку и украсили красными светящимися цветами.

Кстати, если вдруг планируете попасть в Европу в период рождественских праздников, читайте полезные советы от УНИАН.Туризм, как это лучше организовать.