Изящная архитектура и живописные пейзажи: что посмотреть в швейцарской Лозанне (фоторепортаж)
Швейцарская Лозанна привлекает туристов не только изысканной архитектурой, но и расположением на огромном озере в окружении гор.
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Лозанна, являющаяся столицей франкоязычного кантона Во, считается одним из красивейших и старейших городов Швейцарии с чрезвычайно богатой историей, что отразилось на ее архитектуре.
Исторический центр Лозанны представляет собой сеть кривых улочек с множеством аккуратных домиков и интересных скульптур.
Среди других достопримечательностей в городе особо выделяются средневековый замок Сен-Мер и готический собор Нотр-Дам, Церковь святого Франциска, старинная ратуша и многое другое.
Город расположен на холмах на севере Женевского озера - самого большого озера Альп, а потому здесь потрясающие пейзажи.
А еще Лозанну называют Олимпийской столицей мира, ведь именно здесь расположены штаб-квартиры Международного олимпийского комитета, многочисленных международных спортивных федераций и Спортивного арбитражного суда.
Кроме того, по всему городу можно увидеть множество скульптур на спортивную тематику.
К слову, ранее посол Швейцарии в Украине Гийом Шойрер рассказал, как можно бюджетные отдохнуть в этой живописной стране.