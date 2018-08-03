Китайцы построили роскошный отель в виде огромного пончика (видео)

Китайский отель Sheraton Huzhou имеет овальный дизайн и напоминает гигантский пончик.

Расположен комплекс в популярном среди туристов городе – Хучжоу.

Спроектировал 27-этажное здание отеля известный архитектор Ма Янсонг.

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В отеле 321 номер, включая президентские апартаменты. Два подводных этажа находятся под водой, замыкая овал здания.

Фойе отеля вымощены белым афганским нефритом и бразильским камнем «Глаз тигра». На потолке лобби потрясающая композиция из кристаллов Swarovski.

Самый дешевый номер в отеле стоит около 200 долларов.

Если вы фанат пончиков, то советуем вам срочно купить путевку в Китай.