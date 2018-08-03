Китайцы построили роскошный отель в виде огромного пончика (видео)
14:59, 03 августа 2018Новости туризма
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Китайский отель Sheraton Huzhou имеет овальный дизайн и напоминает гигантский пончик.
Китайцы построили роскошный отель в виде огромного пончика
Расположен комплекс в популярном среди туристов городе – Хучжоу.
Спроектировал 27-этажное здание отеля известный архитектор Ма Янсонг.
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В отеле 321 номер, включая президентские апартаменты. Два подводных этажа находятся под водой, замыкая овал здания.
Фойе отеля вымощены белым афганским нефритом и бразильским камнем «Глаз тигра». На потолке лобби потрясающая композиция из кристаллов Swarovski.
Самый дешевый номер в отеле стоит около 200 долларов.
Если вы фанат пончиков, то советуем вам срочно купить путевку в Китай.
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