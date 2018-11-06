Не только туман: Reuters опубликовал красочные фото осенней Британии (фоторепортаж)

Иногда Туманный Альбион может быть довольно ярким и красочным, даже осенью.

Reuters опубликовал удивительные осенние фото из разных уголков Великобритании. Оказывается, иногда Туманный Альбион может быть довольно ярким и красочным, даже осенью.

В частности, на фото можно увидеть окрестности шотландского города Питлохри, в том числе искусственный резервуар Лох-Фоскалли. В свое время здесь были обустроены рыбопропускные сооружения, которые создали условия для миграции лосося. Поэтому не удивительно, что местность постоянно привлекает многочисленных рыбаков.

Впрочем, не одной лишь рыбалкой может привлечь путешественников городок Питлохри, ведь здесь действительно живописные пейзажи, особенно осенью.

Кроме того, совсем рядом расположен знаменитый замок Блэр, который был построен еще в 1269 году и достаточно неплохо сохранился до наших времен.

Не менее впечатляющими являются Стоурхед Гарденс, которые расположены уже в Англии. Активное развитие местности состоялся в 18 веке, и сейчас здесь можно увидеть как прекрасные образцы архитектуры того времени, так и живописные образцы садово-паркового искусства.

Еще одним "осенним" чудом Англии является Холм Святого Михаила в графстве Гластонбери (отсюда и оригинальное название местечка - Glastonbury Tor).

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее были опубликованы удивительные осенние фото швейцарского горного озера Дерборанс.