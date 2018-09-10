Зажжение огня, световое шоу и выступление ONUKA: как прошла Ночь в Луцком замке 2018 (фоторепортаж)

Завершающим аккордом действа стало выступление группы ONUKA с презентацией нового альбома MOZAIKA.

В Луцке с 8 на 9 сентября 2018 года в рамках празднования 933-й годовщины со времени основания города состоялось художественное шоу «Ночь в Луцком замке - 2018».

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Как передает кореспонент УНИАН, это уже 10-й художественный фестиваль, происходящий в Луцком замке, начиная с 2007 года (в 2014-2015 годах не проводили).

В этом году гости княжеского града, а это еще и иностранные делегации из Турции, Польши и Беларуси, стали участниками театрализованного действа - Европейского Саммита в Луцком замке с зажжением символического огня.

В программе шоу, которое началось в 21:00 часов, гости смогли увидеть выступления музыкантов и певцов мирового уровня - академического камерного оркестра HARMONIA NOBILE из Ивано-Франковска, квартета теноров TENORS BELCANTO, в состав которого входят профессиональные певцы Киева и Львова, а также украинского саундтрекового симфонического оркестра из Львова LUMOS Orchestra с программой «Игра престолов».

Кроме того, присутствующие в Луцком замке, несмотря на дождь, смогли насладиться балетом PAQUITA, стать участниками перформанса «Свет ночи», увидеть 3D-мапинг на замковой башне «Стражи времени» и арт-инсталляцию «Воскресение».

Завершающим аккордом действа стало выступление группы ONUKA с презентацией нового альбома MOZAIKA.

Организатором мероприятия стали Луцкий городской совет при поддержке фонда Игоря Палицы «Только вместе».

Билеты в день проведения мероприятия стоили 600 грн, а до 31 августа - 400 грн.

Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области 28-30 сентября 2018 года состоятся Всеукраинские приключенческие соревнования для путешественников «Терен».