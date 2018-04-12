Венский городской парк захватило цветение весенних деревьев (фоторепортаж)

В городской парк в Вене сходятся многочисленные желающие сделать красивые фото деревьев в весеннем наряде.

В австрийской столице Вене уже вовсю цветут весенние деревья и кустарники. Поэтому многочисленные жители города, туристы и фотографы сходятся в местные парки, чтобы сделать красивые кадры.

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Побывали в венском городском парке и фотокорреспонденты Reuters.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля весна пришла и в Украину. Так, в урочище "Черный лес" на территории Великомостовского лесничества ГП "Жовковское лесное хозяйство" (Львовская область) в разгаре цветение крокусов (шафрана).