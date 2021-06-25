В аэропорту "Борисполь" журналисты опросили украинских туристов, и те признались, что отдых без детей они себе не представляют.

В мире все более популярным становится отдых родителей без детей. Отели по всему миру даже переориентируются на двуспальную кровать, рестораны и бары 16+.

Что по этому поводу думают украинские мамы, папы и бабушки, и поддерживают ли идею психологи - узнавали журналисты ТСН.

В аэропорту «Борисполь» журналисты опросили украинских туристов, и те признались, что отдых без детей они себе не представляют.

«Если есть дети, то только с детьми», «Мое сердце остановилось бы, если бы я оставила бы ребенка бабушке, например, «Двое детей. Если я их оставлю без моря, то они меня съедят».

Стоит ли отдыхать без детей, поделилась опытом семья Хорошиловых.

"Полине было десять месяцев. Я уже ходила к психотерапевту и поняла, что маме нужен отдых, чтобы наладить контакт с собой», - рассказывает Елена Хорошилова.

Дочка осталась с папой на целую неделю.

«Это был довольно впечатляющий опыт», - рассказывает папа 4-летнего ребенка.

Сейчас у семьи подрастает 4-месячный сыночек, поэтому семья рассматривает вариант оставить их на бабушек и поехать отдыхать вдвоем.

Отцовство - это работа, объясняет психолог. И в странствия без ребенка нужно отправляться, как только ребенок становится самостоятельным. В идеале, говорит, так надо делать по нескольку раз в год.

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Автор: Денис Прядко