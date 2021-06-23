В этом году есть поток иностранных туристов в города Украины, а морские и горные курорты завоевали больше популярности среди украинских туристов после пандемии.

В Государственном агентстве развития туризма более оптимистично оценивают перспективы нового туристического сезона в Украине по сравнению с сезоном 2020 года, когда в летний период действовали более жесткие карантинные ограничения.

Об этом на пресс-конференции сообщила глава агентства Марьяна Олеськив.

По ее словам, оживлению городского туризма в Украине в этом году способствует поток иностранных туристов, в частности, из Саудовской Аравии. В июне этого года авиакомпания из Саудовской Аравии Flynas запустила первые прямые рейсы в Киев.

"В нынешнем году не все так плохо… В 2020 году отели в городах пострадали значительно больше, потому что иностранные туристы не приезжали. Сейчас в Киеве много туристов из Саудовской Аравии, позже появятся рейсы из этой страны во Львов и Одессу. Сейчас наше задание – работать с новыми туристическими рынками, куда приедут именно городские туристы", – сказала Олеськив.

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По оценкам Ассоциации отелей и курортов Украины, туристы из Саудовской Аравии сейчас занимают 25-30% мест в отелях, что уже является минимальным уровнем для их рентабельности.

При этом украинские морские и горные курорты больше пользуются спросом среди наших граждан.

"Морские побережья и горы – это 90% украинские туристы. В прошлом году люди в основном путешествовали по Украине. В этом году многие страны уже открыли свои границы, но все равно много людей выбирают именно украинские курорты. Мы считаем, что в последующие годы спрос будет только расти", – отметила Олеськив.

Госагентство туризма также намерено развивать на украинских курортах четырех- и пятизвездочные отели, а не просто базы отдыха – спрос на них значительно меньше.

"Украинцы привыкли отдыхать в Турции, Египте и не привыкли селиться в домах, где душ на улице. Поэтому наша цель – развивать качественные отели на наших курортах. Надеемся что ряд законодательных изменений и такая открытая политика Украины и промоция нашей страны в мире будет способствовать притоку инвестиций в туристическую отрасль", – отметила Олеськив.

Туризм в Украине в период пандемии коронавируса

По данным Национального банка, в 2020 году наибольшее сокращение доходов произошло в туристической, гостиничной отрасли, а также в отрасли пассажирских перевозок. Регулятор прогнозирует, что эти отрасли не смогут полностью восстановить операционную деятельность до полного снятия карантина.

Как отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, согласно прогнозам туристической отрасли, вызванный распространением COVID-19 кризис будет продолжаться до конца 2023 года.

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Автор: Анна Нагорная