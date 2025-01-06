Суп впал в немилость из-за его "капиталистического" происхождения.

В Северной Корее под угрозой заключения запретили приготовление популярного супа с сосисками из-за его происхождения из Южной Кореи. Об этом пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на работницу рынка из северной провинции Янган.

Будае-джиге (Budae-jjigae) - острый суп с лапшой, сосисками, ветчиной, бобами и другими ингредиентами, придуманный в Южной Корее и очень популярный в этой стране. В 2017 году этот суп привезли в Северную Корею, и он быстро приобрел популярность и там.

Однако в 2024 году Пхеньян запретил приготовление будае-джиге из-за его южнокорейского происхождения. Каждый, кто продает его на улице или готовит дома, рискует попасть в трудовой лагерь.

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"Продажа будаэ-джиге на рынке прекратилась. Полиция и администрация рынка сказали, что все, кто будет пойман в продаже, будут закрыты", - рассказала продавщица.

Северных корейцев также могут наказать и за другие вещи, которые являются запретными в остальном мире. Так, "Радио Свободная Азия" в декабре сообщало, что с недавних пор власти значительно ужесточили наказание за развод, который формально не является запрещенным в стране.

По словам корейцев, с которыми пообщались журналисты, ранее за развод наказывали только того из супругов, кто его инициировал, даже если это женщина, которая подвергалась физическому насилию со стороны мужа. Но теперь, после оформления развода, обоим грозит заключение на срок от 1 до 6 месяцев.

"Я ходил в народный суд округа Кимджонсук... где 12 человек получили решение о разводе. Сразу после приговора их перевели в уездный трудовой лагерь", - рассказала изданию жительница северной провинции Янган, пожелавшая остаться анонимной.

Женщина рассказала, что с 2020 года количество разводов стремительно увеличилось. С началом пандемии COVID-19 вся страна оказалась под локдауном, и большинству семей было очень трудно зарабатывать на жизнь. Плохие экономические условия привели к распаду многих браков. Чтобы супружеские пары не разводились, правительство начало наказывать разведенных.

Другие новости о Северной Корее

Как писал УНИАН, Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела более 1100 км на восток, прежде чем упасть в море. Запуск, очевидно, приурочили к визиту американского госсекретаря Энтони Блинкена в Сеул.

Также мы рассказывали, что КНДР строит огромный ракетный фрегат, похожий на российский проект "Дерзкий". Этот корабль может стать самым большим для Северной Кореи.

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