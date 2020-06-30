Мировой туризм никогда не вернется к докарантинному уровню – глава Airbnb Inc

В Airbnb Inc полагают, что после коронавируса туризм кардинально изменится.

Мировой туризм, скорее всего, никогда до конца не восстановится после пандемии коронавируса.

С таким заявлением выступил соучредитель и главный исполнительный директор американского сервиса бронирования жилья Airbnb Inc. Брайан Чески. Об этом сообщает Axios.

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"Я официально заявляю, что туризм никогда не вернется к тому, каким он был до COVID-19, он уже не будет таким, как раньше», - сказал Чески.

Чески полагает, что в будущем отдыхающие будут держаться ближе к дому, ограничивая свои поездки. При этом, по его мнению, еще большую популярность приобретут национальные парки.

"Я думаю, вы увидите, что туризм станет гораздо более близким, более местным. Люди не летают на самолетах, они не пересекают границы, они особо не совершают поездок в города, они не ездят по делам", - сказал Чески.

Он отметил, что "однажды люди вернутся в самолеты", но произойдет "перераспределение мест для путешествий".

Происходящие изменения, по словам Чески, еще многие годы будут отражаться на бизнесе и поездках, связанных с проведением конференций. "Я думаю, многие люди поймут, что им не нужно садиться в самолет, чтобы провести встречу", - сказал он.

Справка УНИАН. Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис по бронированию жилья у владельцев напрямую. За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.

Как сообщал УНИАН, сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb приостановил возможность бронирования в Пекине до конца февраля из-за вспышки коронавируса в Китае.

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