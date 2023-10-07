Пребывание женщины должно было закончиться в апреле 2022 года, но тогда она отказалась уехать.

Женщина прожила более 500 дней в арендованной на Airbnb квартире, не платя за нее арендную плату, а теперь, согласно предложению мирного урегулирования, требует за свой отъезд 100 тысяч долларов.

Как пишет independent.co.uk, по словам владельца дома, женщина поселилась в помещении в сентябре 2021 года. Недвижимость была сдана в аренду на шесть месяцев по цене 105 долларов за ночь, что вместе с комиссией составило 20 793 доллара за 187 ночей.

Пребывание женщины в жилье заканчивалось 19 марта; однако домовладелец предложил ей отложить срок на месяц, чтобы найти другое место жительства, которое обернулось против него, поскольку с тех пор Airbnb не мог участвовать в споре.

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Затем наступил новый срок выселения, но женщина осталась на месте. В электронном письме она сказала: "Я не могу уехать 12 апреля, потому что у меня нет плана переезда и финансирования".

С тех пор она не платила арендную плату, и она все еще остается в доме 540 дней спустя.

Арендатор попытался отправить несколько сообщений о выселении, но был вынужден отозвать свои сообщения, потому что здание не соответствует городским правилам строительной безопасности. В то же время женщина, живущая в квартире, отказалась впустить хозяина внутрь помещения, чтобы его можно было обновить в соответствии со строительными нормами города.

"Сюрпризы" при аренде жилья

Арендованное жилье может стать именно той причиной, по которой вы не захотите вспоминать свою поездку на курорт. Так, молодожены из Китая, проводившие медовый месяц в Малайзии рассказали, что их романтическая поездка превратилась в ужас, когда они обнаружили скрытую камеру в их квартире, арендованной на Airbnb.

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