Тайфун принес значительные разрушения и жертвы, погибло более 50 человек и около 100 получили ранения.

Аномальные погодные явления продолжают фиксировать по всей планете. На минувших выходных на Филиппины обрушилась страшная непогода. Но последствия тайфуна "Докруси" не помешали молодой паре обручиться в местной церкви.

Как пишет Independent, филиппинка Дианна Викториано и ее возлюбленный решили, что церемония венчания должна продолжиться несмотря ни на что.

"Мы просто решили продолжить церемонию, несмотря ни на что. Неважно, если гости отказались прийти из-за ситуации. Важно то, что мы хотели пожениться, чтобы мы были вдвоем и чтобы наши семьи были с нами", – рассказала женщина.

Трогательные кадры, на которых невеста шла к алтарю в свадебном платье по затопленной церкови Барасоайн в Малолосе, стали вирусными в сети. Решительность и настойчивость молодоженов поразила пользователей соцсетей.

"Вау, это похоже на окончание сказки "Русалочка", "Это показывает вам, на какие шаги может пойти женщина, чтобы выйти замуж несмотря ни на что", "Любовь побеждает!", – пишут пользователи.

Однако не всем этот шаг показался разумным. "Это просто странно и опасно", "Кроме свадебных подарков домой заберут лептоспироз (острая инфекционная болезнь – УНИАН)", – пишут недовольные комментаторы.

Тайфун Доксури

Мощный тропический циклон тайфун Доксури (или супертайфун Эгай) обрушился на Филиппины, Тайвань и Китай в конце июля.

На Филиппинах прошли сильные дожди, вызвавшие наводнения в разных регионах. В результате непогоды перевернулось судно MB Aya Express, на его порту погибли 27 человек. Всего в результате тайфуна погибло более 50 человек и около 100 получили ранения.

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