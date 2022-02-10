По иронии судьбы, догадливый путешественник добрался до дороги не при помощи спасателей

Мужчина, потерявшийся в Шотландском высокогорье, помог спасателям найти себя благодаря следам на снегу.

Об этом сообщает Mirror.

В минувшее воскресенье из-за плохих погодных условий пеший турист, 40-летний мужчина, не смог добраться до Авимора и опал в ловушку в горах.

Мобильный телефон не ловил связь, так что путешественнику пришлось искать другой способ сообщить свое местонахождение спасателям.

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Пропавший мужчина был достаточно умен, чтобы догадаться оставить сообщения на снегу, чтобы они знали, где искать.

Он вытоптал в снегу не только свое имя, но и стрелки, указывающие направление, в котором он шел.

Это не только помогло спасателям в его поисках, но и позволило прекратить операцию в других частях гор.

По иронии судьбы, догадливый путешественник добрался до дороги не при помощи спасателей. Его подвез владелец горного магазина.

Сообщается, что с мужчиной все в порядке, но он изнурен после трех дней, проведенных в горах.

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