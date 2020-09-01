Министерство иностранных дел Польши опубликовало обновленный список стран, из которых запрещаются полеты в Польшу в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на их территории.
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Как следует из сообщаения на сайте польского МИД, Украина в этот список не попала, хотя неделей ранее СМИ писали, что наша страна вполне может в нем оказаться.
Вместе с тем в список попали 44 страны, авиасообщение с которыми Польша закрывает до 15 сентября 2020 года. Также полякам порекомендовали воздержаться от планирования поездок в эти страны.
В МИД Польши пояснили, что под запрет полетов попали те страны, где за последние 14 дней коэффициент случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч людей составил 60.
Тем гражданам, которые на момент обновления списка оказались в "запрещенной" стране, в польском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что они могут воспользоваться альтернативными видами возвращения в страну - на машине или самолетом через другие государства, которые не попали в список.
Список стран, которые подпадают под запрет полетов в Польшу (красные на карте):
Албания, Аргентина, Армения, Багамские острова, Бахрейн, Белиз, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Чили, Черногория, Доминиканская республика, Эквадор, Эсватини, Гватемала, Испания, Гондурас, Индия, Ирак, Израиль, Катар, Казахстан, Колумбия, Косово, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Ливия, Люксембург, Северная Македония, Мальдивы, Мальта, Мексика, Молдова, Намибия, Панама, Парагвай, Перу, Кабо-Верде, ЮАР, Румыния, Сальвадор, Суринам, США.
Также МИД Польши определил еще из 19 государств и территории, с коэффициентом выше 60 случаев коронавируса на 100 000 человек, с которыми пока не останавливали авиасообщение. Однакое если ситуация на их территориях продолжит ухудщаться, то перечень будет расширен за счет вышеуказанных государств.
Украины в этом списке также нет - она на карте от МИД Польши обозначена синим цветом, то есть как относительно безопасная.
Страны в зоне риска, с которыми Польша может закрыть авиасообщение (оранжевые на карте):
Андорра, Аруба, Британские Виргинские острова, Хорватия, Франция, Гибралтар, Гуам, Гайана, Гватемала, Монако, Палестина, Французская Полинезия, Пуэрто-Рико, Сен-Мартен, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США, Фарерские Острова, Острова Теркс и Кайкос.
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