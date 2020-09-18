По состоянию на сегодня Занзибар открыт для украинцев и не требует от них результатов ПЦР-тестов на коронавирус.

Украинский лоукостер SkyUp с 24 октября 2020 года будет выполнять чартерные рейсы на экзотический остров Занзибар в Индийском океане у восточно-африканского побережья, входящий в состав Танзании (автономного Занзибара).

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Как сообщает пресс-служба туроператора Join UP!, по заказу которого будут выполняться рейсы, SkyUp будет летать по этому направлению дважды в неделю - по средам и субботам.

Перелет будет осуществляться по маршруту "Киев - Занзибар" с технической остановкой в Египте. Пассажиры смогут перевозить с собой багаж весом до 23 кг и одну единицу ручной клади размером не более 55х40х20 см (сумма параметров 115 см) и весом не более 7 кг.

Правила въезда в Танзанию

По данным сервиса Visit Ukraine, по состоянию на сегодня Занзибар не требует от граждан Украины результатов ПЦР-теста на коронавирус. При этом все туристы должны иметь при себе страховой полис, который покрывает лечение COVID-19.

При въезде в Танзанию все путешественники проходят температурный скрининг и в случае наличия повышенной температуры должны пройти дополнительное обследование на COVID-19.

По прибытии в Танзанию в аэропорту надо оформить визу. Ее стоимость составляет 50 долларов с человека, продолжительность пребывания - до 90 дней.

В гостиницах и в общественных местах в Танзании действует масочный режим, выполняется требование соблюдать дистанцию, везде есть санитайзеры.

Сейчас Украина относит Танзанию к "зеленой" карантинной зоне, поэтому украинским туристам по возвращению домой не нужно идти на самоизоляцию или проходить тестирование на COVID-19. Впрочем при планировании путешествия следует учитывать, что деление на карантинные зоны постоянно меняется.

Отдых в Занзибаре: что предлагают туристам

Занзибару есть что предложить и тем, кто интересуется активными приключениями, и тем, кто ищет спокойный и расслабленный отдых - прогулки по джунглям, кайт- и виндсерфинг, дайвинг, экскурсии по островам архипелага, или уединенный и спокойный пляжный отпуск один-на-один с тишиной и океаном.

Морские прогулки и экскурсии. Познакомиться с 200-летней историей выращивания специй и лечебных трав на плантациях Кизимбани и понырять на острове Мнемба или поплавать в заливе с дельфинами. Или же просто погулять на соседних островах Занзибарского архипелага и узнать историю острова Призон, на котором когда-то построили тюрьму, а теперь он является одной из самых популярных туристических прелестей и известен благодаря гигантским столетним черепахам, которые здесь поселились, невероятным коралловым рифам и нетронутой природе.

Джунгли и сафари для любителей дикой природы. На территории Танзании расположены 12 национальных парков, 13 заказников, 38 природоохранных территорий. Они занимают около 30% всей территории страны. Одним из самых впечатляющих является национальный парк «Лес Джозани» — прогулка по тропическому лесу с гигантскими растениями и милыми красными колобусами никого не оставляет равнодушным.

Погрузиться в историю, прогуливаясь по Стоунтауну. Каменный город является древнейшей частью Занзибара. Он находится под охраной ЮНЕСКО. Гуляя среди древних зданий, стоит посетить Дом чудес (бывшую резиденцию султана Занзибара), увидеть бывший рынок рабов и побывать в доме, где родился и рос легендарный Фредди Меркьюри.

Туризм и коронавирус: куда могут поехать украинц

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Автор: Марина Григоренко