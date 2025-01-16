На фоне сообщений о достижении перемирия между Израилем и ХАМАС, венгерский лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении рейсов в Тель-Авив сразу из нескольких стран.
В частности, согласно сообщению авиакомпании в Instagram, с 15 января 2025 года были возобновлены рейсы в города:
- Австрии (Вена)
- Болгарии (Бургас, Варна, София)
- Великобритании (Лондон)
- Греции (Афины, Ираклион, Родос, Санторини)
- Италии (Милан, Рим)
- Кипра (Ларнака)
- Литвы (Вильнюс)
- ОАЭ (Абу-Даби)
- Польши (Варшава, Катовице, Краков)
- Румынии (Бухарест, Клуж-Напока, Яссы)
- Венгрии (Будапешт)
Как сообщал УНИАН, сразу после атаки террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года крупнейшие авиакомпании Европы отменили полеты в Израиль. Среди них был и один из крупнейших европейских лоукостеров Wizz Air.
Впоследствии венгерский лоукостер периодически возобновлял и снова отменял рейсы в Израиль. В частности, полеты были вновь приостановлены в сентябре 2024 года из-за обострения противостояния страны с ливанской Хезболлой.
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