Венгерский лоукостер запустил рейсы в Тель-Авив еще с 15 января.

На фоне сообщений о достижении перемирия между Израилем и ХАМАС, венгерский лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении рейсов в Тель-Авив сразу из нескольких стран.

В частности, согласно сообщению авиакомпании в Instagram, с 15 января 2025 года были возобновлены рейсы в города:

Австрии (Вена)

Болгарии (Бургас, Варна, София)

Великобритании (Лондон)

Греции (Афины, Ираклион, Родос, Санторини)

Италии (Милан, Рим)

Кипра (Ларнака)

Литвы (Вильнюс)

ОАЭ (Абу-Даби)

Польши (Варшава, Катовице, Краков)

Румынии (Бухарест, Клуж-Напока, Яссы)

Венгрии (Будапешт)

Как сообщал УНИАН, сразу после атаки террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года крупнейшие авиакомпании Европы отменили полеты в Израиль. Среди них был и один из крупнейших европейских лоукостеров Wizz Air.

Видео дня

Впоследствии венгерский лоукостер периодически возобновлял и снова отменял рейсы в Израиль. В частности, полеты были вновь приостановлены в сентябре 2024 года из-за обострения противостояния страны с ливанской Хезболлой.

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