После того, как была совершена атака ХАМАС на Израиль, немецкая авиакомпания Lufthansa заявила об отмене рейсов в Тель-Авив.
Как заявил представитель компании, "учитывая текущую ситуацию с безопасностью в Тель-Авиве", Lufthansa сохранит один рейс во Франкфурт, но все остальные рейсы в Тель-Авив и из него на 7 октября отменены, сообщает Barrons.com.
Израильское издание Walla сообщает об отмене рейсов авиакомпаний Swiss Air, Austrian Airlines, Turkish Airlines, LOT, Wizz Air, Air Baltic.
Рейс United Airlines из Сан-Франциско развернулся в середине полета и направился обратно в США. Рейс компании Wizz Air из Дебрецена в Израиль из-за ситуации в стране приземлился на Кипре.
Нападение на Израиль
7 октября 2023 года из Сектора Газа боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю. В израильских городах начались пожары. ХАМАС захватил военную базу Израиля. Личный состав ЦАХАЛ, находившийся на базе, был убит.
Из-за атаки ХАМАС на Израиль состоится экстренное заседание Совбеза ООН.
МИД Катара обвинил Израиль "в эскалации близ Сектора Газа".
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