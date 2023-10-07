Об отмене рейсов сообщили авиакомпании Swiss Air, Austrian Airlines, Turkish Airlines, LOT, Wizz Air, Air Baltic.

После того, как была совершена атака ХАМАС на Израиль, немецкая авиакомпания Lufthansa заявила об отмене рейсов в Тель-Авив.

Как заявил представитель компании, "учитывая текущую ситуацию с безопасностью в Тель-Авиве", Lufthansa сохранит один рейс во Франкфурт, но все остальные рейсы в Тель-Авив и из него на 7 октября отменены, сообщает Barrons.com.

Израильское издание Walla сообщает об отмене рейсов авиакомпаний Swiss Air, Austrian Airlines, Turkish Airlines, LOT, Wizz Air, Air Baltic.

Видео дня

Рейс United Airlines из Сан-Франциско развернулся в середине полета и направился обратно в США. Рейс компании Wizz Air из Дебрецена в Израиль из-за ситуации в стране приземлился на Кипре.

Нападение на Израиль

7 октября 2023 года из Сектора Газа боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю. В израильских городах начались пожары. ХАМАС захватил военную базу Израиля. Личный состав ЦАХАЛ, находившийся на базе, был убит.

Из-за атаки ХАМАС на Израиль состоится экстренное заседание Совбеза ООН.

МИД Катара обвинил Израиль "в эскалации близ Сектора Газа".

Появилась реакция Байдена на кровавые события в Израиле. С американским лидером поговорил израильский премьер-министр.

США заявили, что обеспечат Израиль всем необходимым для самозащиты.

Вас также могут заинтересовать новости: