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Выставку картин из четырех частных коллекций открыли в одесском музее современного искусства.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, на выставке можно увидеть картины Дали, Шагала, Татьяны Яблонской и еще две сотни полотен известных художников.
Уникальность выставки в том, что каждый желающий может увидеть работы, обычно спрятанные в частных коллекциях.
В Одессе провели выставку картин из 4 частных коллекций
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