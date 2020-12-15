На выставке представлены уникальные работы из четырех частных коллекций.

Выставку картин из четырех частных коллекций открыли в одесском музее современного искусства.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, на выставке можно увидеть картины Дали, Шагала, Татьяны Яблонской и еще две сотни полотен известных художников.

Уникальность выставки в том, что каждый желающий может увидеть работы, обычно спрятанные в частных коллекциях.

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Автор: УНИАН