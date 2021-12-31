На Центральном железнодорожном вокзале столицы появилась эксклюзивная зона отдыха - Business & Family Lounge.
Об этом сообщили в пресс-службе"Укрзализныци".
Читайте такжеВ "Укрзализныце" рассказали, сколько украинцев встретят Новый 2022 год в поездахНакануне Нового года "УЗ" завершила обновление зоны отдыха на киевском вокзале. К обновлению привлекли команду архитекторов и интерьерных дизайнеров.
Платная лаундж-зона расположена на первом этаже, вход - отдельный (с Вокзальной площади с восточной стороны, слева от центрального входа вокзала).
Работать эта зона будет круглосуточно, для отдыхающих доступны бесплатный скоростной интернет, подзарядка гаджетов, коворкинг-зона и переговорная комната.
Для пассажиров с детьми - большая детская комната с мягкой игровой поверхностью, гардеробная с пеленальным столиком. Примут и пассажиров с котами и собачками - это дружественное к животным пространство.
Также в Business & Family Lounge можно заказать кофе или еду (есть, в частности, детское меню), принять душ и почистить обувь.
Стоимость часа пребывания в Business & Family Lounge — 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ — 150 гривен.