Отдохнуть там можно за 150-250 гривен в час.

На Центральном железнодорожном вокзале столицы появилась эксклюзивная зона отдыха - Business & Family Lounge.

Об этом сообщили в пресс-службе"Укрзализныци".

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Платная лаундж-зона расположена на первом этаже, вход - отдельный (с Вокзальной площади с восточной стороны, слева от центрального входа вокзала).

Работать эта зона будет круглосуточно, для отдыхающих доступны бесплатный скоростной интернет, подзарядка гаджетов, коворкинг-зона и переговорная комната.

Для пассажиров с детьми - большая детская комната с мягкой игровой поверхностью, гардеробная с пеленальным столиком. Примут и пассажиров с котами и собачками - это дружественное к животным пространство.

Также в Business & Family Lounge можно заказать кофе или еду (есть, в частности, детское меню), принять душ и почистить обувь.

Стоимость часа пребывания в Business & Family Lounge — 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ — 150 гривен.

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