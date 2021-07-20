Мертвых насекомых вынесло на берег, но вода не стала чище из-за водорослей.

Туристы, отдыхающие в Железном порту, сначала жаловались на нашествие божьих коровок, а теперь на их массовую гибель. Пляж буквально усеян мертвыми насекомыми.

Об этом рассказала блогер Smart Animals на своем YouTube-канале.

Девушка отметила, что причин гибели божьих коровок может быть несколько. Насекомые питаются тлей, что и стало причиной их нашествия на курорте, поэтому к массовому мору могло привести отсутствие пищи.

Кроме того, к гибели насекомых могла привести химическая обработка полей от тли. По словам туристки, трупы божьих коровок сначала плавали в воде, но волны вынесли их на берег.

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На замену мертвым насекомым пришли водоросли, которые цепляются за руки и купальники. Отдыхающие жалуются, что водоросли буквально везде.

"Водоросли везде, они будут цепляться за ваш купальник и руки. Но это еще не столь критично, до этого вода была полностью в трупиках божьих коровок", – рассказала девушка.

Как ранее сообщал УНИАН, туристы, которые отдыхают в Кирилловке, жалуются на грязное море и нашествие медуз. Родители не пускают детей в море, потому что после купания кожа печет и остаются ожоги.

Для борьбы с нашествием медуз в одном из курортных сел в Мелитопольском районе Запорожской области применили грейдер. Берег буквально усеян мертвыми морскими животными, что мешало туристам подойти к воде.

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Автор: Анастасия Горбачева