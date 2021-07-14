Железный Порт – это курортное село в Херсонской области и один из самых популярных украинских черноморских курортов. Море здесь более глубокое и неспокойное, чем в соседних курортах. Отличительными особенностями Железного Порта являются ровная береговая линия, песчаные пляжи с мелкой ракушкой и непредсказуемая погода.
Цены на отдых в Железном Порту не такие высокие, как в Затоке, но комфортность номеров оставляет желать лучшего. Как утверждают многие отдыхающие, условия проживания в номерах "люкс" соответствуют условиям недорогих турецких отелей.
Частный сектор в Железном Порту - цены
Самый дешевый отдых в Железном Порту - частный сектор в 20 минутах ходьбы от моря. Цены возрастают с близостью к морю и уровнем комфорта. Частный сектор в Железном Порту обойдется примерно в 100-150 гривень за человека в сутки в зависимости от сезона. Туалет и душ в таком жилье находятся на улице, а для готовки используется общая кухня.
Во сколько обойдутся базы отдыха
Базы отдыха Железного Порта размещают удобства не на улице, а на этаже. Как правило, в каждом блоке находятся ванна и туалет. В комнатах также есть тумбочки, холодильник и телевизор. Комната в пансионате в 15 минутах от моря обойдется в 250 гривень с человека в сутки.
Читайте также"Укрзализныця" запустила дополнительные поезда к морюБлиже к пляжу в 5 минутах ходьбы от моря цены за человека в сутки вырастают до 300 гривень. А за номер с кондиционером и детской площадкой придется отдать от 700 гривень за человека в сутки.
Цены на отели в Железном Порту
Как и для большинства курортов Украины, для Железного Порта характерно несоответствие уровня комфортности номеров мировым стандартам. Здесь можно найти номера "люкс" без кондиционеров и номера "стандарт" с собственным бассейном. В среднем отдых в номере класса "стандарт" обойдется в 300 гривень в сутки, а цены на "люкс" и "полулюкс" стартуют от 500 гривень в сутки.
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