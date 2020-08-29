Действие ограничений предварительно планируется лишь на месяц.

Венгрия запрещает въезд иностранцам с 1 сентября, кроме определенных исключений.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на венгерские СМИ.

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По словам главы офиса премьер-министра Гергеля Гуляша, такое решение правительство приняло в связи со второй волной эпидемии COVID-19: много новых заражений были «ввезены из-за рубежа».

Исключения сделали для транзитного проезда, поездок дипломатов и военных конвоев.

В то же время гражданам Венгрии придется согласиться на двухнедельный карантин после возвращения на Родину. Выйти из самоизоляции позволят лишь после двух отрицательных тестов, сданных интервалом не менее 2 дней.

Действие этих ограничений предварительно планируется лишь на месяц.

В свою очередь, 26 августа Украина тоже закрыла границу до 28 сентября, сделав исключение для граждан Беларуси, студентов и людей, имеющих документы на постоянное проживание в Украине, или проходящих службу в ВСУ.

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Автор: УНИАН