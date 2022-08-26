Забила тревогу 81-летняя жительница города Юджин Джой Макклейн, которая увидела название горы Свастика в местной газете.

Гора Свастика (Swastika Mountain), расположенная в Национальном лесу Умпква в Орегоне (США), может получить новое название уже в этом году.

Об этом пишет CNN.

Забила тревогу 81-летняя жительница города Юджин Джой Макклейн, которая увидела название горы в местной газете и "почувствовала зов к действиям".

"Я подумала, что это безумие. Я решила, возможно, я ничего не могу поделать, но я все равно посмотрю, что нужно для изменения названия горы", – рассказала женщина.

Гора Свастика получила свое название от вымершего города Свастика, который, как сообщается, позаимствовал свое название у владельца фермы крупного рогатого скота, который клеймил свой скот этим символом, пояснил представитель Орегонского исторического общества Керри Тымчук.

"Это было в начале 1900-х годов, задолго до того, как символ начали ассоциировать с нацистами и Гитлером", – сказал Тымчук. Владелец ранчо использовал этот символ, потому что это был санскритский символ, что означает "удача" или "благополучие", добавил он.

Однако после Второй мировой войны название горы не изменилось.

"Подозреваю, что если бы кто-то предложил новое название, то его бы давно изменили", – сказал Тымчук. По его словам, гора не очень известна, она находится посреди национального леса и является достаточно недоступной.

Макклейн подала предложение в совет по географическим названиям штата Орегон, желая сменить название на "гора Умпква" в честь одноименной реки и национального леса.

В то же время, по словам Тымчука, было получено еще одно предложение о переименовании горы на "гору Хало" в честь вождя Халито, также известного как вождь Хало, из племени Йонкалла Калапуя, который жил в селе в 20 милях на запад от горы. Вождь умер в 1892 году и запомнился тем, что заключал соглашения и придерживался своего "права оставаться на своей земле". Макклейн решила отказаться от своего предложения в пользу назвать гору в честь вождя Хало.

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