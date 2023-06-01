Клиентам "Адской пиццы" предложили так называемый "План 666", который юридически обязывает их включить счет за пиццу в свое завещание.

Новозеландская сеть пиццерий Hell Pizza предоставила клиентам возможность заплатить за пиццу после их смерти.

Ресторан "Адская пицца" предложил своим клиентам в Новое Зеландии и Австралии так называемый "План 666", который юридически обязывает их включить счет за пиццу в свое завещание, пишет The Washington Post.

"Это способ, с помощью которого они потенциально могут получить то, что по сути является бесплатной пиццей. А затем им действительно не нужно беспокоиться об оплате очень-очень-очень долго до тех пор, пока они не умрут", – рассказал изданию исполнительный директор Hell Pizza Бен Камминг.

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Идея кампании, которую Hell Pizza назвала "Расплата после жизни" (AfterLife Pay), возникла примерно в феврале, когда поставщики услуг "покупай сейчас, плати потом" начали предлагать свои услуги ресторану. В последние годы популярность такой схемы резко возросла, давая потребителям возможность платить за продукты месяцами или годами позже – часто без процентов.

Тем не менее, Камминг считает, что такие услуги вредны и могут привести к тому, что клиенты будут накапливать долги. Поэтому услугу AfterLife Pay он предложил ввести для того, чтобы высмеять тех, кто злоупотребляет схемой "покупай сейчас, плати потом".

"По сути, мы просто немного выступаем против этого в забавной форме. Я сомневаюсь, что это затянется надолго", – отметил он.

Чтобы провернуть эту схему, адвокат и сотрудники Hell Pizza написали дополнение к завещанию, в котором от клиентов требовалось написать свое имя и стоимость пиццы, которую они заказали. Заказчик и два свидетеля должны подписать контракт.

По словам Камминга, с тех пор, как вариант оплаты был запущен 25 мая, заявки на рассмотрение уже подали более 10 тысяч человек.

Жительница Сиднея Терина Джослинг, которая на днях подавала заявку на участие в программе, пояснила, что на это ее вдохновили воспоминания о смерти ее собственного отца прошлым летом.

"Пройти через его завещание было непросто. И мне бы очень хотелось, чтобы моя семья посмеялась, когда зачитав мое, они поняли, что им придется заплатить за пиццу, приготовленную несколько десятилетий назад", – рассказала женщина.

Отмечется, что клиенты, подавшие заявку на участие в программе посмертных оплат, будут отобраны случайным образом до 17 июня. При этом Камминг не уверен, как ресторан будет обеспечивать соблюдение контрактов после смерти клиентов. "Надеюсь, это будет в далеком будущем", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее новозеландская авиакомпания Air New Zealand объявила о том, что ее пассажиров будут взвешивать перед посадкой на рейс.

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