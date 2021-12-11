Туристы одним нажатием смогут отправлять спасателям сообщение о ЧП с точными координатами места.

В Карпатах заработала система GРS-мониторинга для безопасности туристов "Спасение в горах".

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, путешественники смогут зарегистрироваться в системе и отправить сигнал "SOS" со своими географическими координатами через мобильное приложение "Спасение в горах", которое в настоящее время доступно для Android, а вскоре появится на iOS.

Отмечается, что приложение будет работать даже при плохом мобильном покрытии.

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В МВД уточнили, что система тестировалась около полугода, а со вчерашнего дня она заработала полноценно.

Соответствующая система может мониторить передвижение самостоятельных туристов и туристических групп, путешествующих по горной местности.

Она также отслеживает в реальном времени текущее место пребывания поисково-спасательных групп и маршруты их передвижения, а в автоматическом режиме принимает и обрабатывает сообщения о происшествиях от туристов и туристических групп.

Функционал приложения позволяет верифицированным пользователям одним нажатием отправлять горной поисково-спасательной службе сообщение о ЧП с точными координатами места происшествия.

Сейчас приложение доступно на сайте ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в разделе "Регистрация туристических групп", а уже через несколько дней его можно будет скачать из Play Market.

Напомним, в Карпатах довольно часто встречаются случаи исчезновения туристов. Так, 4 декабря во время катания на снегоходах в районе долины Руна на Закарпатье потеряли ориентир на местности и заблудились трое мужчин. Двое из них за сутки сообщили, что спустились в с. Лумшоры Ужгородского района и в помощи не нуждаются. Поиски третьего мужчины продолжались в течение трех суток: спасатели совместно с волонтерами обнаружили тело 50-летнего мужчины в снегу в 200 метрах от перевернутого снегохода.

Туризм в Карпатах: что стоит знать

Автор: Антонина Доломанжи