В Карпатах заработала система GРS-мониторинга для безопасности туристов "Спасение в горах".
Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, путешественники смогут зарегистрироваться в системе и отправить сигнал "SOS" со своими географическими координатами через мобильное приложение "Спасение в горах", которое в настоящее время доступно для Android, а вскоре появится на iOS.
Отмечается, что приложение будет работать даже при плохом мобильном покрытии.
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В МВД уточнили, что система тестировалась около полугода, а со вчерашнего дня она заработала полноценно.
Соответствующая система может мониторить передвижение самостоятельных туристов и туристических групп, путешествующих по горной местности.
Она также отслеживает в реальном времени текущее место пребывания поисково-спасательных групп и маршруты их передвижения, а в автоматическом режиме принимает и обрабатывает сообщения о происшествиях от туристов и туристических групп.
Функционал приложения позволяет верифицированным пользователям одним нажатием отправлять горной поисково-спасательной службе сообщение о ЧП с точными координатами места происшествия.
Сейчас приложение доступно на сайте ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в разделе "Регистрация туристических групп", а уже через несколько дней его можно будет скачать из Play Market.
Напомним, в Карпатах довольно часто встречаются случаи исчезновения туристов. Так, 4 декабря во время катания на снегоходах в районе долины Руна на Закарпатье потеряли ориентир на местности и заблудились трое мужчин. Двое из них за сутки сообщили, что спустились в с. Лумшоры Ужгородского района и в помощи не нуждаются. Поиски третьего мужчины продолжались в течение трех суток: спасатели совместно с волонтерами обнаружили тело 50-летнего мужчины в снегу в 200 метрах от перевернутого снегохода.