Лайнеры Boeing 737 будут брать на борт до 120 пассажиров.

Австралийская авиакомпания Qantas запустила «таинственные рейсы», которые призваны поддержать в стране внутренний туризм в условиях пандемии.

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Как сообщает CNN, особенность рейсов заключается в том, что пассажиры не знают пункта назначения, и узнают о нем уже только при посадке.

Билеты на три однодневных путешествия (из Брисбена, Сиднея и Мельбурна) поступят в продажу уже с 4 марта. Лайнеры Boeing 737 будут брать на борт до 120 пассажиров и лететь к пункту назначения примерно два часа.

Перевозчик все же даст несколько намеков на пункт назначения – подсказки появятся на его вебсайте.

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Автор: Дмитрий Захаров