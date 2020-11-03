Украинских граждан не было на борту экскурсионного судна, затонувшего в турецкой Алании в Средиземном море.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.
"Сегодня утром в городе Алания, провинция Анталия, затонула экскурсионная лодка. На борту находились около 30 человек. Сейчас продолжаются спасательные работы. По предварительной информации туроператора, на борту не находились граждане Украины", - заявили в ведомстве.
Турецкие СМИ сообщают, что погиб один человек, спасены 37. Погибший был российским туристом.
Судно затонуло в 11.10 по местному времени в 50-100 м от берега.
Причины аварии расследуются.
В Турции перевернулся и затонул катер с туристами. 33 человека смогли добраться до скал, один человек пропал без вести.
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