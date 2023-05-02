Новые правила въезда в США начнут действовать с 12 мая 2023 года.

Международным путешественникам, направляющимся в США, с 12 мая 2023 года больше не нужно будет предоставлять авиакомпаниям при посадке на самолет действующий сертификат вакцинации от коронавируса.

Как пишет The Independent, 11 мая в США официально заканчивается "чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения в связи с COVID-19", и продлевать ее больше не будут.

"Администрация отменит требование вакцинации против COVID-19 для федеральных служащих, федеральных подрядчиков и международных авиапассажиров в конце дня 11 мая, в тот же день, когда закончится чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения COVID-19", – говорится в заявлении Белого дома.

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Ограничения на въезд в США из-за коронавируса

45-й президент США Дональд Трамп запретил въезд в США из Европы и целого ряда других стран для борьбы с коронавирусом в марте 2020 года.

Открылась для иностранных посетителей Америка лишь в ноябре 2021 года. С тех пор, в течение последних 18 месяцев, власти США требовали от международных путешественников сертификаты полной вакцинации.

При этом в июне 2022 года США отменили обязательный тест на COVID-19 для туристов из других стран.

США оставались одной из немногих стран мира, где до сих пор действовали COVID-ограничения.

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