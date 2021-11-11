Украинские туристы смогут посетить страну при условии полной вакцинации или отрицательного теста.

Швеция пополнила список стран, которые решили остаться открытыми для туристов из Украины после ее исключения из "зеленого списка" Евросоюза.

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Швеция остались открытой для украинцев при условии полной вакцинации или отрицательного теста. Уже 10 стран ЕС сохранили возможности для путешествий украинцев. МИД продолжает работать с партнерами, чтобы возможностей было как можно больше", – написал Кулеба.

Условия въезда в Швецию для украинцев с 9 ноября

Швеция признает выданные в Украине цифровые сертификаты вакцинации против COVID-19. К одобренным Швецией вакцинам относятся: Comirnaty (BioNtech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen, AstraZeneca/SKBio, Covishield, BIBP/Sinopharm и CoronaVac (Sinovac).

Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVacВ то же время, во время въезда в Швецию для граждан Украины, у которых отсутствует цифровой COVID-сертификат Украины, остается в силе требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста, теста на антиген, LAMP, TMA на COVID-19, сделанных за 72 часа до прибытия. Это требование распространяется на иностранцев в возрасте от 18 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Ирландия, Кипр, Нидерланды, Хорватия и Чехия сохранили возможность для украинцев путешествовать в эти страны.

Автор: Марина Григоренко