Музей построен с нуля.

В Хмельницкой области построили музей с использованием современных технологий.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

4-этажный историко-краеведческий музей появился в маленьком городке, где всего 16 тысяч жителей.

«В нем такие современные интерактивные технологии, которым могут позавидовать и столичные музеи», – отмечается в сюжете.

Читайте такжеВакансия мечты: в Шотландии ищут постоянного надзирателя на необитаемый островМузей построен с нуля благодаря инициативе местного мецената. Все билеты на экскурсии на первый год работы он выкупил и раздал школам общины. Поэтому поток посетителей не останавливается.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Катерина Шварц