В Хмельницкой области построили музей с использованием современных технологий.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
4-этажный историко-краеведческий музей появился в маленьком городке, где всего 16 тысяч жителей.
«В нем такие современные интерактивные технологии, которым могут позавидовать и столичные музеи», – отмечается в сюжете.
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