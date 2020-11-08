В "Укрзализныце" отметили, что путешествия в поездах являются более безопасными для граждан, так как компания строго придерживается противоэпидемических мер.

"Укрзализныця" открывает продажу билетов на ряд станций.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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"Укрзализныця" положительно оценивает решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 00:01 9 ноября возобновить движение с большинства закрытых станций. Путешествия в поездах являются более безопасными для граждан, так как компания строго придерживается противоэпидемических мер", отметили в пресс-службе.

Согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 00:01 9 ноября будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций: Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка на следующие поезда:

- № 3/4 Запорожье — Ужгород;

- № 10/9 Мариуполь — Киев;

- № 17/18 Харьков — Ужгород;

- №29/30 Киев-Ужгород;

- № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

- № 45/46 Ужгород — Лисичанск;

- № 81/82 Киев — Ужгород;

- № 84/83 Мариуполь — Киев;

- № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

- № 91/92 Львов — Киев;

- № 98/97 Ковель — Киев;

- №107/108 Одесса-Ужгород;

- № 116/115 Киев — Бердянск;

- № 145/146 Киев — Измаил;

- № 217/218 Киев — Рахов;

- № 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).

Также в соответствии с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 00:01 9 ноября будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев — Херсон. До урегулирования ситуации поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится согласго установленному порядку.

Новое зонирование

18 сентября 2020 года в Украине обновили распределение по карантинным зонам. Новое зонирование будет действовать с 21 сентября в течение двух недель.

Во время пребывания на вокзалах и станциях, а также при посадке на поезд и непосредственно в подвижном составе пассажиры должны обязательно надеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго придерживаться всех рекомендаций Минздрава для предотвращения распространения коронавірусної инфекции.

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Автор: УНИАН